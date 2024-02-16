Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя поранені шестеро людей, за добу ворог обстріляв область понад 170 разів
Київ • УНН
Шестеро людей отримали поранення в Запоріжжі в результаті трьох ракетних ударів російських військ, які за минулу добу здійснили понад 170 обстрілів по Запорізькій області.
Армія рф минулої доби здійснила три ракетні удари по Запоріжжю, шестеро людей отримали поранення. Загалом ворог атакував Запорізьку область з усіх видів озброєння 172 рази. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОВА.
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Як зазначається, 118 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Левадного, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.
Військовослужбовці рф здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного й Степового, 45 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Чарівному, Малинівці й Лобковому, а також вгатили 2 авіаснарядами по Новодарівці.
"Внаслідок атаки по Запоріжжю поранення отримали 6 осіб: чоловіки 49, 57, 61 та 68 років, а також жінки 50 та 51 років", - повідомляє ОВА.
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