На Херсонщині через російську агресію загинула 1 людина

За минулу добу російські окупанти здійснили 14 обстрілів по Херсонщині. Ворог випустив по області 50 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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За його даними, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 1 людина загинула.

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