На Херсонщине из-за российской агрессии погиб 1 человек

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 14 обстрелов по Херсонщине. Враг выпустил по области 50 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, БпЛА. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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По его данным, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Херсон подвергся очередному удару рф, погибла женщина