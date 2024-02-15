Херсон подвергся очередному удару рф, погибла женщина

Херсон подвергся сегодня очередному удару российских войск, погибла женщина, которая находилась на улице, сообщили в Херсонские ОВА и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попала женщина, которая шла по улице. К сожалению, она получила ранения, несовместимые с жизнью. Погибшей было 70 лет", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отметил Мрочко в Telegram, обстрел произошел около часа назад - женщина погибла в Центральном районе. "Она получила взрывную травму, не совместимую с жизнью", - сообщил он.

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