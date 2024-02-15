Херсон подвергся очередному удару рф, погибла женщина
Пожилая женщина погибла от российского обстрела, когда шла по улице в Центральном районе Херсона.
российский дипфейк: Центр противодействия дезинформации опроверг видео от якобы бойцов ТРО, призывающих к перевороту
россияне использовали технологию дипфейка для создания фейкового видео, в котором украинские военнослужащие призывали к свержению конституционного строя, что было опровергнуто украинским Центром противодействия дезинформации как пропагандистское.
Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 млрд долларов
Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 миллиардов долларов, причем больше всего пострадали такие сектора, как торговля и промышленность, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.
Парламентарии обсудили с представителями миссии МВФ привлечение международной помощи для предотвращения экономических рисков
Парламентарии обсудили с представителями МВФ привлечение международной помощи в размере 37 миллиардов долларов и более 400 миллиардов гривен на военную кампанию Украины.
Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине
Тело 8-летней девочки было найдено в реке в Черновицкой области, Украина, через три дня после того, как она упала в водоем.
Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк
Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в Крынках на Херсонщине, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск.
К 10 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины
В Херсоне бывшего сотрудника правоохранительных органов приговорили к 10 годам лишения свободы за переход на сторону российских сил во время оккупации и добровольное вступление в незаконный правоохранительный орган.
В россии заявили об атаке на Белгородскую область из РСЗО Vampir
министерство обороны россии сообщило, что 14 ракет из украинской реактивной системы залпового огня РМ-70 Vampir были уничтожены средствами противовоздушной обороны над белгородской областью рф.
Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны
Украина отказывается исключить Райффайзен Банк из списка спонсоров войны из-за сомнений относительно планов банка полностью выйти из рф.
Венгрия снова блокирует пакет санкций ЕС против рф, из-за предложенных мер в отношении Китая - FT
Венгрия заблокировала санкции ЕС против россии из-за предложенных мер, направленных против китайских компаний.