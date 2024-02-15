Херсон зазнав чергового удару рф, загинула жінка
Київ • УНН
Літня жінка загинула від російського обстрілу, коли йшла вулицею в Центральному районі Херсона.
Херсон зазнав сьогодні чергового удару російських військ, загинула жінка, яка перебувала на вулиці, повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"російські окупаційні війська вкотре вкрили вогнем Херсон. Під удар потрапила жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала поранення несумісні з життям. Загиблій було 70 років", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначив Мрочко у Telegram, обстріл стався близько години тому - жінка загинула у Центральному районі. "Вона отримала вибухову травму, не сумісну з життям", - повідомив він.
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