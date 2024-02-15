Вибиті вікна та понівечений дитячий майданчик: в ОВА показали наслідки російського обстрілу Херсона
Київ • УНН
19-річний хлопець помер у лікарні після поранень, отриманих під час нападу росіян на Херсон напередодні, в результаті якого також постраждали 14-річна дитина і дві жінки.
У лікарні загинув 19-річний хлопець, який вчора отримав поранення внаслідок російського удару по Херсону. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Він нагадав, що вчора росіяни знову обстрілювали Херсон і житлові райони міста вкотре опинились під ворожим вогнем.
Серед травмованих був і 19-річний юнак. На жаль, від отриманих травм він помер у реанімації. Через ці обстріли травмована й 14-річна дитина. Вона зараз у лікарні.Також поранення дістали двоє жінок 55 і 58 років
Прокудін також показав, як зараз виглядає місце прильоту - посічений снарядами дитячий майданчик, вибиті вікна, вирвані рами балконів.
Нагадаємо
Херсонська область за минулу добу зазнала 18 обстрілів російських військ, відомо про загиблу людину та 5 поранених, серед яких дитина.