Вибиті вікна та понівечений дитячий майданчик: в ОВА показали наслідки російського обстрілу Херсона

У лікарні загинув 19-річний хлопець, який вчора отримав поранення внаслідок російського удару по Херсону. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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Він нагадав, що вчора росіяни знову обстрілювали Херсон і житлові райони міста вкотре опинились під ворожим вогнем.

Серед травмованих був і 19-річний юнак. На жаль, від отриманих травм він помер у реанімації. Через ці обстріли травмована й 14-річна дитина. Вона зараз у лікарні.Також поранення дістали двоє жінок 55 і 58 років

