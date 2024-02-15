По Херсонщині росіяни випустили 192 снаряди, є загиблий, серед п'яти поранених дитина
Київ • УНН
За минулу добу Херсонська область зазнала 18 обстрілів з боку російських військ, в результаті яких загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, в тому числі дитина, за даними голови обласної військової адміністрації.
Херсонська область за минулу добу зазнала 18 обстрілів російських військ, відомо про загиблу людину та 5 поранених, серед яких дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у четвер, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 18 обстрілів, випустивши 192 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав Прокудін у соцмережах.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
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