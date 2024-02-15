По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок
Киев • УНН
За минувшие сутки Херсонская область подверглась 18 обстрелам со стороны российских войск, в результате которых погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, в том числе ребенок, по данным главы областной военной администрации.
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 18 обстрелам российских войск, известно о погибшем человеке и 5 раненых, среди которых ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, пишет УНН.
Детали
"За минувшие сутки противник совершил 18 обстрелов, выпустив 192 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА. По городу Херсон враг направил 16 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения, из них - 1 ребенок", - написал Прокудин в соцсетях.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА15 февраль 2024, 05:39 • 25699 просмотров
По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок
За минувшие сутки Херсонская область подверглась 18 обстрелам со стороны российских войск, в результате которых погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, в том числе ребенок, по данным главы областной военной администрации.
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