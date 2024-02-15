По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 18 обстрелам российских войск, известно о погибшем человеке и 5 раненых, среди которых ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, пишет УНН.

Детали

"За минувшие сутки противник совершил 18 обстрелов, выпустив 192 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА. По городу Херсон враг направил 16 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения, из них - 1 ребенок", - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА