В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА

В Запорожье в результате вражеской атаки, по предварительной информации, есть попадание по объекту инфраструктуры, известно об одном раненом человеке, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", - написал Федоров в Telegram.

Напомним

В Украине была масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.