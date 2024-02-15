В Україні – масштабна повітряна тривога, пов’язана з ракетною небезпекою

В Україні по всій країні оголошена повітряна тривога. У Повітряних Силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході, передає УНН.

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Окрім того, з ночі в Чорному морі чатує фрегат "адмірал макаров", носій "Калібрів". Є інформація, що він здійснив пуски ракет.

Британська розвідка: російська авіація дедалі частіше бомбить свої міста