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Британська розвідка: російська авіація дедалі частіше бомбить свої міста

Британська розвідка: російська авіація дедалі частіше бомбить свої міста

Київ • УНН

 • 30428 перегляди

За даними британської розвідки, російські військові літаки цього місяця кілька разів випадково скидали бомби на російську територію через втому і недостатню підготовку повітряних і наземних екіпажів. Зокрема, 27 січня російські літаки скинули дві бомби на російські села, що призвело до евакуації до 150 осіб.

За останній місяць почастішали випадки, коли російська авіація скидає бомби на своїй території. Це демонструє ступінь втоми персоналу та недостатню підготовку. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у відомстві, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у білгородській області.

Перший боєприпас впав на ферму у постникові, а другий - на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.

За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найраніший випадок стався у білгороді 20 квітня 2023 року.

Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в росії, а також свідчить про недостатню підготовку,

- йдеться в огляді.

Нагадаємо

8 січня під час ранкового обстрілу України російські військові випадково "впустили" авіабомбу ФАБ-250 на тимчасове окуповане Рубіжне Луганської області.

За пів року кількість підпалів військкоматів у рф зросла вдвічі, - британська розвідка28.01.24, 16:46 • 65117 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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