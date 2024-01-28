За пів року кількість підпалів військкоматів у рф зросла вдвічі, - британська розвідка

Кількість підпалів військкоматів у росії за пів року збільшилась вдвічі, що може свідчити про недовіру людей до обіцянки влади не проводити нову хвилю мобілізації. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

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Як зазначається у звіті, 22 січня російська влада повідомила, що з початку війни у рф було скоєно 220 нападів на військкомати. Інші дані свідчать про 113 нападів на військкомати з 26 липня 2023.

У сукупності ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів комісаріатів за останні пів року. Збільшення нападів є дуже ймовірним через посилення почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації. Деякі з обвинувачених у скоєнні таких атак були звинувачені в тероризмі та державній зраді, - йдеться у звіті.

Також у звіті наголошується, що директор Служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін звинувачує винних у підпалах нібито вони діяли за вказівкою західних чиновників. Крім того, аналітики вказують, що подальша мобілізація суперечила б обіцянкам путіна 14 грудня 2023 року на щорічній пресконференція про те, що подальшої мобілізації не буде – напади, швидше за все, свідчать про відсутність довіри до цієї обіцянки.

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