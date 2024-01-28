За пів року кількість підпалів військкоматів у рф зросла вдвічі, - британська розвідка
Київ • УНН
Кількість підпалів російських військкоматів подвоїлася за останні шість місяців, що свідчить про зростаючу недовіру громадськості до обіцянки уряду не проводити подальшу мобілізацію. Напади також свідчать про брак довіри до нещодавньої обіцянки путіна про те, що подальшої мобілізації не буде.
Кількість підпалів військкоматів у росії за пів року збільшилась вдвічі, що може свідчити про недовіру людей до обіцянки влади не проводити нову хвилю мобілізації. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Як зазначається у звіті, 22 січня російська влада повідомила, що з початку війни у рф було скоєно 220 нападів на військкомати. Інші дані свідчать про 113 нападів на військкомати з 26 липня 2023.
У сукупності ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів комісаріатів за останні пів року. Збільшення нападів є дуже ймовірним через посилення почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації. Деякі з обвинувачених у скоєнні таких атак були звинувачені в тероризмі та державній зраді,
Також у звіті наголошується, що директор Служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін звинувачує винних у підпалах нібито вони діяли за вказівкою західних чиновників. Крім того, аналітики вказують, що подальша мобілізація суперечила б обіцянкам путіна 14 грудня 2023 року на щорічній пресконференція про те, що подальшої мобілізації не буде – напади, швидше за все, свідчать про відсутність довіри до цієї обіцянки.
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