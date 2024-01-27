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Британська розвідка: військові здобутки рф в Україні "стратегічно несуттєві"

Британська розвідка: військові здобутки рф в Україні "стратегічно несуттєві"

Київ • УНН

 • 32091 перегляди

У відомстві нагадали, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Фахівці пояснили, що це незначне просування для рф.

Попри захоплення залишків окремих населених пунктів військами рф на Сході України, москва так і не досягла значних успіхів. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Деталі 

Російські війська захопили хутори Крохмальне, Харків 21 січня 2024 року та Веселе поблизу Бахмута 18 січня 2024 року. Однак вони є стратегічно незначними

- йдеться у звіті розвідки.

У відомстві нагадали, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Фахівці пояснили, що це незначне просування для рф, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні.

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Доповнення

У британській розвідці впевнені, що головною метою російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині. Для цього окупанти ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу.

Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів

- наголосили аналітики.

Також фахівці підкреслили, що попри спробу проникнення в тил українських позицій в Авдіївні через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.

Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів

- підсумували у британській розвідці. 

Нагадаємо

Офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що українські військові тримають ситуацію в Авдіївці під контролем. В самому місті росіян немає. Втім армійці рф активно стягують свої резерви на цей напрямок.

Особлива увага – Авдіївка: Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на передовій25.01.24, 00:10 • 29718 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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