Британська розвідка: військові здобутки рф в Україні "стратегічно несуттєві"
Київ • УНН
У відомстві нагадали, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Фахівці пояснили, що це незначне просування для рф.
Попри захоплення залишків окремих населених пунктів військами рф на Сході України, москва так і не досягла значних успіхів. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.
Деталі
Російські війська захопили хутори Крохмальне, Харків 21 січня 2024 року та Веселе поблизу Бахмута 18 січня 2024 року. Однак вони є стратегічно незначними
У відомстві нагадали, що довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Фахівці пояснили, що це незначне просування для рф, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні.
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Доповнення
У британській розвідці впевнені, що головною метою російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині. Для цього окупанти ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу.
Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів
Також фахівці підкреслили, що попри спробу проникнення в тил українських позицій в Авдіївні через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.
Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів
Нагадаємо
Офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що українські військові тримають ситуацію в Авдіївці під контролем. В самому місті росіян немає. Втім армійці рф активно стягують свої резерви на цей напрямок.
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