Британская разведка: военные достижения рф в Украине "стратегически несущественны"

Несмотря на захват остатков отдельных населенных пунктов войсками рф на Востоке Украины, москва так и не достигла значительных успехов. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Российские войска захватили хутора Крохмальное, Харьков 21 января 2024 года и Веселое вблизи Бахмута 18 января 2024 года. Однако они являются стратегически незначительными - говорится в отчете разведки.

В ведомстве напомнили, что довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального - 45. Специалисты объяснили, что это незначительное продвижение для рф, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне.

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Дополнение

В британской разведке уверены, что главной целью российских войск остается захват города Авдеевка в Донецкой области. Для этого оккупанты ведут наступление с трех направлений, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока.

Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванных боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов - подчеркнули аналитики.

Также специалисты подчеркнули, что несмотря на попытку проникновения в тыл украинских позиций в Авдеевне через тоннели, украинские контратаки сдерживают российские силы от дальнейшего продвижения в пределах города.

Поскольку основной путь снабжения в Авдеевку остается нетронутым, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель - подытожили в британской разведке.

Напомним

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что украинские военные держат ситуацию в Авдеевке под контролем. В самом городе россиян нет. Впрочем армейцы рф активно стягивают свои резервы на это направление.

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