Британская разведка: военные достижения рф в Украине "стратегически несущественны"
В ведомстве напомнили, что довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального - 45. Специалисты пояснили, что это незначительное продвижение для рф.
Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"
Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.
Отныне в отелях и базах отдыха на ВОТ Запорожье должны доносить о посетителях россиянам
На оккупированной части Запорожья россияне заставили местных владельцев гостиниц и баз отдыха доносить информацию обо всех своих посетителях.
Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции в поддержку обороны Украины
Нидерланды присоединились к ИТ-коалиции в поддержку оборонных усилий Украины, выделив 10 миллионов евро. Вместе с Нидерландами к коалиции в поддержку Украины в сфере ИТ, коммуникаций и кибербезопасности присоединились 12 стран.
россияне увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - Тарнавский
Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники
Ночью в результате вражеских ударов в Купянске загорелось 4 пожара
Российские обстрелы Харьковской области вызвали 4 пожара в городе Купянск, которые уже потушили. Около 15 населенных пунктов региона также попали под артиллерийский и минометный обстрел за последние сутки, в результате чего был ранен полицейский.
Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте - Зеленский
В Международный день памяти жертв Холокоста президент Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии, в которой шесть миллионов евреев были убиты нацистами. Он заявил, что важно сохранить истории тех, кто помогал спасать жизни в это темное время.
Германия поддерживает отстранение российских и белорусских атлетов от Олимпиады
Германия поддерживает позицию Украины относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от международных спортивных соревнований, включая Олимпийские игры.
Украинскую футбольную команду ветеранов с ампутациями не выпустили за границу
Футбольную команду "Покрова", состоящую преимущественно из военнослужащих, не выпустили за границу из-за отсутствия необходимых документов. Однако пограничники принимают меры, чтобы помочь команде пересечь границу позже.
В Сумской области российская ДРГ расстреляла двух гражданских в Андреевке
российская разведывательная группа застрелила брата и сестру в их доме в приграничном селе Сумской области. Начальник ОВА призвал жителей приграничной зоны эвакуироваться из-за постоянных российских атак, в результате которых гибнут гражданские лица.