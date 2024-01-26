россияне кое-где вынуждены перейти к обороне: Сырский посетил позиции воинов на Восточном фронте

Генерал-полковник и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сегодня посетил позиции военных на Восточном фронте. Об этом генерал рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Сырского, ситуация на Восточном фронте остается сложной. Враг наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

В частности, на Северском направлении противник продолжает наступательные действия, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

Кроме того, силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов враг пытается безрезультатно атаковать на направлении Кременная, Григорьевка.

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Вместе с тем, свои неудачи в наступательных действиях противник компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия. В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе - рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ

Также он рассказал, что на Бахмутском направлении агрессор ведет наступательные действия, пытаясь прорвать нашу оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр.

россияне проводят перегруппировку своих сил и средств и применяют подразделения "добровольческого корпуса". Пытаются безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки.

Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий - подчеркнул Сырский.

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Дополнение

Генерал-полковник подчеркнул, что украинские защитники вовремя реагируют на любые изменения оперативной ситуации.

Сырский отметил, что сегодня в очередной раз был непосредственно в районах ведения боевых действий и заслушал командиров бригад по обстановке, которая сложилась.

Вместе мы провели оценку предложенных решений на дальнейшие действия. Уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага. Сейчас делаем ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесение точных огневых ударов, применение дронов-камикадзе и защиту наших позиций с помощью средств радиоэлектронной борьбы - резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Он также отметил, что Украина стремится нанести максимальные потери врагу, но приоритетом всегда является сохранение жизни украинских воинов.

Напомним,

Оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Днепра, - давят артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны различных типов. Зато наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.