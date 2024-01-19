МВД показали как работает "Ярость" на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении нацгвардейцы отрабатывают по оккупантам с дронов. Как уничтожают врага бойцы бригады "Ярость" из Гвардии наступления показали в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

Путевки в самый ад для оккупантов. Раздают бойцы бригады "Ярость", - написали под видео МВД Украины.

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Ранее сообщалось, что Национальная гвардия Украины за неделю уничтожила 90 единиц военной техники российских захватчиков, в частности 26 танков, 12 БТР, 1 зенитно-ракетный комплекс.