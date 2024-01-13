Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
  •  54304 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  131466 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  159686 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  146478 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  141757 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  141927 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  136293 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  121725 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  134025 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147928 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142662 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139383 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134742 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124529 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130618 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции

Президент Зеленский поблагодарил солдат Национальной гвардии за стойкую оборону украинских позиций. Он особо отметил несколько бригад за их храбрость.

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В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших

Пожар в киевском торговом центре "Космополит" потушили, двое взрослых и ребенок пострадали от вдыхания дыма, но от госпитализации отказались.

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В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших

Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии

Зеленский поблагодарил лидеров болгарского парламента за поддержку Украины, отметив, что этот шаг укрепляет украинскую стойкость и военную мощь.

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Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии

Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетчики поразили 18 важных объектов противника - сводка Генштаба

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Генштаб: рф с начала широкомасштабной войны осуществила 626 химических атак

Суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов

Трампа обязали выплатить The New York Times $392 638 судебных издержек после неудачного судебного иска по статье о его налоговых схемах.

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Суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуация людей продолжается

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуация людей продолжается

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россияне ударили по Веселому на Херсонщине, есть травмированный

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"

Румынские фермеры блокируют КПП "Сирет", нарушая движение грузовиков; легковые автомобили и автобусы проезжают в обычном режиме.

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Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"

Возгорание в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуированы около 200 человек и обнаружен очаг пожара

Пожар на 4-м этаже киевского ТРЦ "Космополит" привел к эвакуации 200 человек; о пострадавших не сообщается.

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Возгорание в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуированы около 200 человек и обнаружен очаг пожара