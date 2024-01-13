Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции

Президент Украины Владимир Зеленский отметил Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции. Об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения, передает УНН.

Хочу сегодня особо отметить воинов нашей Национальной гвардии, которые вместе со всеми Силами обороны и безопасности чрезвычайно смело, чрезвычайно стойко защищают украинские позиции, - сказал президент.

Детали

Зеленский выразил благодарность военным:

15-я бригада Нацгвардии - старший солдат Валерий Семенец и младший сержант Сергей Коваль.

3-я бригада оперативного назначения - солдат Виталий Сащук, солдат Николай Нагайчук, солдат Юрий Косюта. 14-я бригада - младший сержант Владимир Олейник, старший сержант Василий Чернююк!

Воины центра спецназначения Нацгвардии "Омега", в частности ребят 1-го отряда, которые эффективно выполняют задачи на Авдеевском направлении; воинов 3-го отряда "Омеги", которые воюют на Мелитопольском направлении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии.

Зеленский провел встречу с Прицкер: обсудили шаги к обеспечению украинской устойчивости