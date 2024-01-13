Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії
Київ • УНН
Зеленський подякував лідерам болгарського парламенту за підтримку України, зазначивши, що цей крок зміцнює українську стійкість та військову міць.
Президент України Володимир Зеленський провів у суботу відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram українського президента.
Поспілкувався у форматі відеоконференції з лідерами коаліції парламенту Болгарії Бойко Борисовим, Деляном Пеєвським і Кирилом Петковим. Дякую за нещодавнє рішення болгарського парламенту про надання підтримки Україні,
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Президент також зазначив, що такі рішення, дуже посилюють Україну і підвищують стійкість українського опору.
Посилення нашої армії є посиленням нашого суспільства,
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