Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram украинского президента.

Пообщался в формате видеоконференции с лидерами коалиции парламента Болгарии Бойко Борисовым, Деляном Пеевским и Кириллом Петковым. Спасибо за недавнее решение болгарского парламента о предоставлении поддержки Украине, - сообщил Зеленский.

Детали

Президент также отметил, что такие решения, очень усиливают Украину и повышают устойчивость украинского сопротивления.

Усиление нашей армии является усилением нашего общества, - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Зеленский выступит на Давосском форуме 16 января с речью о безопасности в разделенном мире.

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