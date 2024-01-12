Зеленский провел встречу с Прицкер: обсудили шаги к обеспечению украинской устойчивости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Стороны обсудили шаги, необходимые для обеспечения устойчивости. Об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения, передает УНН.

Сегодня же в Киеве провел встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пени Прицкер. Подробно обсудили, в каких шагах нуждаемся для нашей устойчивости. Очень ожидаем решения конгресса относительно дальнейшей поддержки Украины. Поддержки, которая имеет значение не только для нас, но и для каждого государства, чья стабильность зависит от силы международного права. Эту битву должны выиграть - сказал Зеленский.

Детали

Также стороны обсудили подготовку к саммиту в Давосе. Там будет и важная встреча по формуле мира, много переговоров по экономическому усилению Украины, восстановлению и оборонным партнерствам с ведущими странами и компаниями, отметил Зеленский.

Напомним

Сегодня Пенни Прицкер прибыла в Киев с целью стимулирования инвестиций американского бизнеса для восстановления экономики Украины.

Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров