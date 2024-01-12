Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер приняла участие в круглом столе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Минобновления состоялась встреча Пенни Прицкер и представителей крупнейших украинских компаний-экспортеров, в которой также принял участие вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Ключевой темой встречи был "экспорт и развитие логистических путей".

"Кроме экспорта для нас важно развивать экономическую способность регионов, в частности тех, которые существенно пострадали от российской агрессии и поддерживать бизнес, которых остается работать на прифронтовых территориях", - сказал Кубраков.

Он отметил, что для этого необходимо искать инструменты поддержки бизнеса в регионах и перспективных для развития отраслей.

"Инвестиции американского бизнеса является одной из тех вещей, которая значительно помогает повысить потенциал украинского частного сектора. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить гарантии для этих инвестиций... Вместе мы найдем пути, как сделать отстроенную Украину экономически сильной на всех уровнях", - добавил Кубраков.

Министр также рассказал, что благодаря совместными с США усилиями уже удалось достичь прогресса в поддержке украинской экономики:

работает украинский "зерновой коридор" - временный морской коридор через Черное море. Благодаря этому бизнес экспортировал более 15 миллионов тонн грузов, из которых 10 - сельскохозяйственная продукция;

функционирует Business Advisory Group, которая помогает государству услышать потребности бизнеса, его проблемы. Группа насчитывает почти 300 участников со всего мира;

в прошлом году велось сотрудничество в рамках Commercial Law Development Program (CLDP) в направлении развития институциональной способности сферы публичных закупок.

Напомним

Пенни Прицкер прибыла в Киев с целью стимулирования инвестиций американского бизнеса для восстановления экономики Украины.