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Спецпредставниця США Пріцкер зустрілась із представниками найбільших українських компаній-експортерів

Спецпредставниця США Пріцкер зустрілась із представниками найбільших українських компаній-експортерів

Київ • УНН

 • 27895 перегляди

Пенні Прітцкер обговорила з українськими посадовцями та експортерами розвиток експорту та логістики з метою стимулювання регіональної економіки та інвестицій американського бізнесу у відновлення України.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер взяла участь у круглому столі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у Мінвідновленні відбулася зустріч Пенні Пріцкер та представників найбільших українських компаній-експортерів, у якій також взяв участь віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Ключовою темою зустрічі був "експорт та розвиток логістичних шляхів".

"Окрім експорту для нас важливо розвивати економічну спроможність регіонів, зокрема тих, які суттєво постраждали від російської агресії і підтримувати бізнес, яких залишається працювати на прифронтових територіях", - сказав Кубраков.

Він наголосив, що для цього необхідно шукати інструменти підтримки бізнесу в регіонах та перспективних для розвитку галузей.

"Інвестиції американського бізнесу є однією з тих речей, яка значно допомагає підвищити потенціал українського приватного сектору. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити гарантії для цих інвестицій… Разом ми знайдемо шляхи, як зробити відбудовану Україну економічно сильною на всіх рівнях", - додав Кубраков.

Міністр також розповів, що завдяки спільними з США зусиллями вже вдалося досягти прогресу у підтримці української економіки:

працює український "зерновий коридор" – тимчасовий морський коридор через Чорне море. Завдяки цьому бізнес експортував понад 15 мільйонів тонн вантажів, з яких 10 – сільськогосподарська продукція;

функціонує Business Advisory Group, яка допомагає державі почути потреби бізнесу, його проблеми. Група налічує майже 300 учасників з усього світу;

минулого року велася співпраця в рамках Commercial Law Development Program (CLDP) у напрямку розвитку інституційної спроможності сфери публічних закупівель.

Нагадаємо

Пенні Пріцкер прибула до Києва з метою стимулювання інвестицій американського бізнесу для відновлення економіки України.

Павло Башинський

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