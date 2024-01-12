Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України прибула до Києва
Київ • УНН
Пенні Пріцкер прибула до Києва з метою стимулювання інвестицій американського бізнесу для відновлення економіки України.
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня, прибула до Києва. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує УНН.
Дуже теплий прийом у Києві для Пенні Пріцкер та керівників компаній приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для відновлення економіки
Нагадаємо
У вересні минулого року президент США Джо Байден оголосив про призначення нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Вона вже відвідувала Київ 16 жовтня.