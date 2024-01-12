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28 березня, 18:00 • 147149 перегляди

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Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України прибула до Києва

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України прибула до Києва

Київ • УНН

 • 23499 перегляди

Пенні Пріцкер прибула до Києва з метою стимулювання інвестицій американського бізнесу для відновлення економіки України.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер сьогодні, 12 січня, прибула до Києва. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує УНН

Дуже теплий прийом у Києві для Пенні Пріцкер та керівників компаній приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для відновлення економіки

- написала посол у соцмережі X.

Нагадаємо 

У вересні минулого року президент США Джо Байден оголосив про призначення нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Вона вже відвідувала Київ 16 жовтня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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