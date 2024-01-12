Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины прибыла в Киев
Киев • УНН
Пенни Прицкер прибыла в Киев с целью стимулирования инвестиций американского бизнеса для восстановления экономики Украины.
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер сегодня, 12 января, прибыла в Киев. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует УНН.
Очень теплый прием в Киеве для Пенни Прицкер и руководителей компаний частного сектора США. Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для восстановления экономики
Напомним
В сентябре прошлого года президент США Джо Байден объявил о назначении нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Она уже посещала Киев 16 октября.
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины прибыла в Киев
Пенни Прицкер прибыла в Киев с целью стимулирования инвестиций американского бизнеса для восстановления экономики Украины.
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