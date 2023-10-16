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Спецпредставниця США з відбудови України прибула до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Новий спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Прітцкер сьогодні, 16 жовтня, прибула в Україну. Про це повідомила посол США в Києві Бріджит Брінк та опублікувала спільне фото у соцмережі X, повідомляє УНН.

Спецпредставниця США з відбудови України прибула до Києва

Цитата

«Дуже тепло вітаємо вас із поверненням до Києва, секретар Прітцкер», - написала Брінк.

Доповнення

У вересні цього року президент США Джо Байден оголосив про призначення нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України. У заяві зазначалось, що будучи досвідченим державним службовцем, колишнім міністром торгівлі та лідером індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, спеціальний представник Прітцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критичну посаду.

Втім, за даними NYT, ця нова посада свідчить про занепокоєність адміністрації Байдена довгостроковим економічним виживанням країни, навіть коли її війна з росією триває.

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023

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