Спецпредставниця США з відбудови України прибула до Києва

«Дуже тепло вітаємо вас із поверненням до Києва, секретар Прітцкер», - написала Брінк.

У вересні цього року президент США Джо Байден оголосив про призначення нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України. У заяві зазначалось, що будучи досвідченим державним службовцем, колишнім міністром торгівлі та лідером індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, спеціальний представник Прітцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критичну посаду.

Втім, за даними NYT, ця нова посада свідчить про занепокоєність адміністрації Байдена довгостроковим економічним виживанням країни, навіть коли її війна з росією триває.

