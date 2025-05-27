Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

Випускний — це не просто закінчення школи, а подія, на якій хочеться виглядати особливо. У 2025 році мода диктує власні правила: мінімалізм, елегантність, цікаві деталі та індивідуальність.

УНН зібрав головні модні тенденції випускного 2025 року — та підрахував, у скільки вони можуть обійтися.

Тренди суконь

Один із найпомітніших трендів цього року — довгі сукні зі шлейфом. Цього сезону шлейф може бути як довгим і "парадним", так і легким, ледь помітним - до талії. Такий варіант особливо сподобається тим, хто хоче відчути себе по-справжньому особливою на випускному.

Ціна за подібну сукню стартує від 1500 грн і може сягати 14 000 грн, якщо йдеться про дизайнерське замовлення або складний фасон.

Ще один тренд у дизайні суконь — паєтки, блискітки та металізовані тканини. Це або сукні, які повністю покриті блискітками, або моделі з блискучими вставками — на рукавах, подолі тощо. Серед варіантів, актуальними є золото, срібло, мідь, а також тканини з ефектом рідкого металу.

У середньому такі образи коштують від 1300 до 10 000 грн, залежно від якості тканини та бренду.

Шовкові та атласні сукні — також хіт сезону. Вони ніжні, м’які і створюють ефект effortless beauty (краса без зусиль,-ред.). Органза — легка, напівпрозора тканина — додає об’єму та грайливості, особливо у рукавах чи спідниці.

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Ці матеріали використовуються переважно для суконь-комбінацій, максі з розрізом або моделей з відкритою спиною. Вартість — від 1600 до 12 000 грн. Все залежить від фасону та довжини сукні.

Мереживо, вишивка — усе це також залишається в тренді, але втім використовується акуратно. Зокрема, на краю рукавів, поясі чи нижнього краю спідниці. Випускницям, які хочуть нарядний образ, але без надлишку — цей тренд підійде ідеально.

Сукні з делікатним декором стартують від 1700 грн, але ручна вишивка або складні візерунки можуть підняти ціну до 18 000 грн.

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На які кольори звернути увагу

Актуальними залишаються світлі відтінки. У 2025 році в тренді — рожевий, лавандовий, небесно-блакитний, м’ятний, а також "Mocha Mousse", обраного Pantone кольором року. Такі кольори підходять дівчатам, які хочуть створити стриманий, але елегантний образ, і чудово поєднуються з мінімалістичним макіяжем.

Втім, не всім подобаються більш пастельні кольори. Тож варто звернути увагу також на такі кольори: фуксія, червоний, бірюзовий, смарагдовий. Яскраві відтінки дозволяють одразу заявити про себе, і чудово виглядають на фото. Ці кольори найчастіше обирають упевнені в собі випускниці, які хочуть, щоби їх запам’ятали.

Зачіски на випускний 2025

Окрім сукні також варто подбати про зачіску на випускний.

Цьогоріч у тренді — невимушені укладки, які гармонійно доповнюють образ.

Хвиляста укладка, яку ще називають "морськими кучерями", — фаворит сезону. Вона додає волоссю текстури й об’єму, не виглядаючи надто штучно. Така зачіска створює романтичний настрій і пасує практично до будь-якої сукні.

А от гладкий пучок — вибір тих, хто шукає стриману вишуканість. Це зачіска, яка ніколи не втрачає актуальності. Ідеально виглядає з сукнями з відкритими плечима або глибоким вирізом на спині.

Не менш популярним акцентом цього року став великий бант. Його носять як із високими зачісками, так і з розпущеним волоссям. Бант додає образу грайливості, а водночас — стильного акценту. Такий аксесуар гарно поєднується як з "казковими" сукнями з фатину чи органзи, так і з мінімалістичними образами — або навіть костюмами.

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