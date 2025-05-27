Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 15350 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
11:19 • 22830 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 43994 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 101794 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 184787 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 166580 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 172150 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 161953 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 113459 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 99813 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
56%
746мм
Популярнi новини

Голова МЗС Німеччини відкинув критику рф після зняття обмежень на далекобійні удари

27 травня, 06:05 • 77030 перегляди

Спелеологи виявили в мексиканській печері Тлайокок артефакти зниклої культури

27 травня, 06:37 • 25027 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 64532 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 49346 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 41807 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 2542 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 3468 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 15377 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 147810 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 537845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Лісовий Оксен Васильович

Хакан Фідан

Михайло Федоров

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Чернігівська область

Покровськ

Угорщина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 42791 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 50312 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 65483 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 58844 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 81976 перегляди
Актуальне

The New York Times

Signal

TikTok

Telegram

The Guardian

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

Київ • УНН

 • 2704 перегляди

Тренди випускної моди 2025 року: довгі сукні зі шлейфом, блискітки, шляхетний шовк та мереживо. У кольорах переважають світлі відтінки, але яскраві кольори також актуальні.

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

Випускний — це не просто закінчення школи, а подія, на якій хочеться виглядати особливо. У 2025 році мода диктує власні правила: мінімалізм, елегантність, цікаві деталі та індивідуальність.

УНН зібрав головні модні тенденції випускного 2025 року — та підрахував, у скільки вони можуть обійтися.

Тренди суконь

Один із найпомітніших трендів цього року — довгі сукні зі шлейфом. Цього сезону шлейф може бути як довгим і "парадним", так і легким, ледь помітним - до талії. Такий варіант особливо сподобається тим, хто хоче відчути себе по-справжньому особливою на випускному.

Ціна за подібну сукню стартує від 1500 грн і може сягати 14 000 грн, якщо йдеться про дизайнерське замовлення або складний фасон.

Ще один тренд у дизайні суконь — паєтки, блискітки та металізовані тканини. Це або сукні, які повністю покриті блискітками, або моделі з блискучими вставками — на рукавах, подолі тощо. Серед варіантів, актуальними є золото, срібло, мідь, а також тканини з ефектом рідкого металу.

У середньому такі образи коштують від 1300 до 10 000 грн, залежно від якості тканини та бренду.

Шовкові та атласні сукні — також хіт сезону. Вони ніжні, м’які і створюють ефект effortless beauty (краса без зусиль,-ред.). Органза — легка, напівпрозора тканина — додає об’єму та грайливості, особливо у рукавах чи спідниці.

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат02.05.25, 09:22 • 72510 переглядiв

Ці матеріали використовуються переважно для суконь-комбінацій, максі з розрізом або моделей з відкритою спиною. Вартість — від 1600 до 12 000 грн. Все залежить від фасону та довжини сукні.

Мереживо, вишивка — усе це також залишається в тренді, але втім використовується акуратно. Зокрема, на краю рукавів, поясі чи нижнього краю спідниці. Випускницям, які хочуть нарядний образ, але без надлишку — цей тренд підійде ідеально.

Сукні з делікатним декором стартують від 1700 грн, але ручна вишивка або складні візерунки можуть підняти ціну до 18 000 грн.

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 202526.05.25, 11:54 • 161931 перегляд

На які кольори звернути увагу

Актуальними залишаються світлі відтінки. У 2025 році в тренді — рожевий, лавандовий, небесно-блакитний, м’ятний, а також "Mocha Mousse", обраного Pantone кольором року. Такі кольори підходять дівчатам, які хочуть створити стриманий, але елегантний образ, і чудово поєднуються з мінімалістичним макіяжем.

Втім, не всім подобаються більш пастельні кольори. Тож варто звернути увагу також на такі кольори: фуксія, червоний, бірюзовий, смарагдовий. Яскраві відтінки дозволяють одразу заявити про себе, і чудово виглядають на фото. Ці кольори найчастіше обирають упевнені в собі випускниці, які хочуть, щоби їх запам’ятали.

Зачіски на випускний 2025

Окрім сукні також варто подбати про зачіску на випускний.

Цьогоріч у тренді — невимушені укладки, які гармонійно доповнюють образ.

Хвиляста укладка, яку ще називають "морськими кучерями", — фаворит сезону. Вона додає волоссю текстури й об’єму, не виглядаючи надто штучно. Така зачіска створює романтичний настрій і пасує практично до будь-якої сукні.

А от гладкий пучок — вибір тих, хто шукає стриману вишуканість. Це зачіска, яка ніколи не втрачає актуальності. Ідеально виглядає з сукнями з відкритими плечима або глибоким вирізом на спині.

Не менш популярним акцентом цього року став великий бант. Його носять як із високими зачісками, так і з розпущеним волоссям. Бант додає образу грайливості, а водночас — стильного акценту. Такий аксесуар гарно поєднується як з "казковими" сукнями з фатину чи органзи, так і з мінімалістичними образами — або навіть костюмами.

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення 13.05.25, 11:36 • 199390 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКультураЛайфхакПублікації
Brent
$63.22
Bitcoin
$109,288.70
S&P 500
$5,891.79
Tesla
$354.63
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,327.30
Ethereum
$2,660.99