Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит
Киев • УНН
Тренды выпускной моды 2025 года: длинные платья со шлейфом, блестки, благородный шелк и кружево. В цветах преобладают светлые оттенки, но яркие цвета также актуальны.
Выпускной — это не просто окончание школы, а событие, на котором хочется выглядеть особенно. В 2025 году мода диктует собственные правила: минимализм, элегантность, интересные детали и индивидуальность.
УНН собрал главные модные тенденции выпускного 2025 года — и подсчитал, во сколько они могут обойтись.
Тренды платьев
Один из самых заметных трендов этого года — длинные платья со шлейфом. В этом сезоне шлейф может быть как длинным и "парадным", так и легким, едва заметным - до талии. Такой вариант особенно понравится тем, кто хочет почувствовать себя по-настоящему особенной на выпускном.
Цена за подобное платье стартует от 1500 грн и может достигать 14 000 грн, если речь идет о дизайнерском заказе или сложном фасоне.
Еще один тренд в дизайне платьев — пайетки, блестки и металлизированные ткани. Это либо платья, которые полностью покрыты блестками, либо модели с блестящими вставками — на рукавах, подоле и тому подобное. Среди вариантов актуальными являются золото, серебро, медь, а также ткани с эффектом жидкого металла.
В среднем такие образы стоят от 1300 до 10 000 грн, в зависимости от качества ткани и бренда.
Шелковые и атласные платья — также хит сезона. Они нежные, мягкие и создают эффект effortless beauty (красота без усилий,-ред.). Органза — легкая, полупрозрачная ткань — добавляет объема и игривости, особенно в рукавах или юбке.
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Эти материалы используются преимущественно для платьев-комбинаций, макси с разрезом или моделей с открытой спиной. Стоимость — от 1600 до 12 000 грн. Все зависит от фасона и длины платья.
Кружево, вышивка — все это также остается в тренде, но впрочем используется аккуратно. В частности, на краю рукавов, поясе или нижнего края юбки. Выпускницам, которые хотят нарядный образ, но без излишка — этот тренд подойдет идеально.
Платья с деликатным декором стартуют от 1700 грн, но ручная вышивка или сложные узоры могут поднять цену до 18 000 грн.
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На какие цвета обратить внимание
Актуальными остаются светлые оттенки. В 2025 году в тренде — розовый, лавандовый, небесно-голубой, мятный, а также "Mocha Mousse", выбранного Pantone цветом года. Такие цвета подходят девушкам, которые хотят создать сдержанный, но элегантный образ, и прекрасно сочетаются с минималистичным макияжем.
Впрочем, не всем нравятся более пастельные цвета. Поэтому стоит обратить внимание также на такие цвета: фуксия, красный, бирюзовый, изумрудный. Яркие оттенки позволяют сразу заявить о себе, и прекрасно выглядят на фото. Эти цвета чаще всего выбирают уверенные в себе выпускницы, которые хотят, чтобы их запомнили.
Прически на выпускной 2025
Кроме платья также стоит позаботиться о прическе на выпускной.
В этом году в тренде — непринужденные укладки, которые гармонично дополняют образ.
Волнистая укладка, которую еще называют "морскими кудрями", — фаворит сезона. Она добавляет волосам текстуры и объема, не выглядя слишком искусственно. Такая прическа создает романтическое настроение и подходит практически к любому платью.
А вот гладкий пучок — выбор тех, кто ищет сдержанную изысканность. Это прическа, которая никогда не теряет актуальности. Идеально выглядит с платьями с открытыми плечами или глубоким вырезом на спине.
Не менее популярным акцентом в этом году стал большой бант. Его носят как с высокими прическами, так и с распущенными волосами. Бант добавляет образу игривости, а одновременно — стильного акцента. Такой аксессуар хорошо сочетается как со "сказочными" платьями из фатина или органзы, так и с минималистичными образами — или даже костюмами.
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