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Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

Киев • УНН

 • 3236 просмотра

Украинцы часто покупают похожие вещи или одежду, которая не соответствует образу жизни. Чтобы избежать лишних расходов, стоит пересмотреть гардероб и планировать покупки.

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

Вечная дилемма относительно "нечего надеть" часто возникает не только из-за стилевых промахов, но и из-за непоследовательного подхода в выборе одежды во время шоппинга. Какие самые распространенные ошибки во время шоппинга допускают украинцы, расскажет УНН.

Однообразие выбора

Мы часто поддаемся влиянию собственных предпочтений или модных советов и покупаем много похожих вещей: еще одну пару черных джинс, очередную белую водолазку или красную юбку. В результате – гардероб переполнен, а образы не меняются, даже если вещи другие.

Поэтому перед тем, как идти на шоппинг, пересмотрите свой гардероб на предмет того, что у вас уже есть и не дублируйте эти вещи новыми покупками, если не ставите себе это за цель.

Импульсивные покупки

Под этот пункт частично попадает предыдущий, ведь иногда очень хочется исправить свое плохое настроение или "отпраздновать" зарплату обновкой и мы снова и снова выбираем аналогичные вещи. Ведь в такие моменты главное – не актуальность этой покупки, а сам ее факт. Однако есть и обратная сторона: под влиянием эмоций мы можем выбирать очень акцентные вещи, которые никогда не будем носить: пиджак в пайетках, платье с перьями, прозрачный комбинезон, который очень красиво выглядел на манекене. Если эти вещи не подпадают под ваш образ жизни, вряд ли у вас будет возможность похвастаться ими перед друзьями.

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Вместо необдуманной покупки во время такого импульса, лучше порадуйте себя чем-то менее ценным, например новым платком или другим аксессуаром, который позволит вам "закрыть гештальт" относительно шоппинга.

Одежда не соответствует образу жизни

Эта ошибка последовательно вытекает из предыдущей. Каждый человек имеет устоявшийся образ жизни, от которого зависит и содержание нашего шкафа. Если вы офисный работник и не посещаете светские мероприятия, вряд ли вам нужен десяток вечерних платьев. А если работаете организатором звездных вечеринок – ваш гардероб не пострадает от отсутствия двадцатого по списку худи. Если в ближайшее время сфера вашей занятости изменится – измениться соответственно ей должен и гардероб.

Выбирая вещи в магазине нужно понимать – куда и по какому случаю эта вещь может быть надета. Если у вас в голове нет перечня из как минимум пяти ответов на эти вопросы – скорее всего сейчас она вам не нужна. Гардероб должен отражать реальность, а не представление об идеальном "я".

Отсутствие продуманной комбинации вещей

Многие покупают вещи, не учитывая то, с чем будет их носить. В результате имеет множество "отдельных элементов", которые не сочетаются между собой в цельный образ. Прежде чем купить вещь, представьте несколько способов возможных комбинаций с ней из тех вещей, что у вас уже есть.  Если таких вещей у вас сейчас нет, сразу покупайте к желаемой одежде "пару", иначе она рискует долго ждать своего звездного часа в вашем шкафу.

Бездумное копирование трендов

Мода меняется стремительно и мы не всегда можем за ней успеть. Как только вы приобрели новую "очень модную" куртку кислотного цвета, отдав за нее немало денег, как в новом сезоне на манекенах магазина появляются совсем другие фасоны верхней одежды. Поэтому стоит ли гнаться за вещами, только потому, что они появились в модном каталоге на ближайшие несколько месяцев. Кроме того, слепое следование трендам может даже навредить.

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Манекены на витринах могут быть одеты в стильный на ваш взгляд образ, однако не факт, что он подойдет именно вам. Ультрамодные топы или оверсайз-джинсы подойдут не для каждой фигуры и могут только испортить ваш образ, подчеркнув недостатки. Выбирайте то, что подходит именно вам, комбинируйте ультрамодные тренды с универсальными вещами, чтобы "оставаться на волне" и при этом подчеркивать именно ваши прелести и индивидуальность.

Необдуманные покупки на распродаже

Нередко зайдя в магазин и заметив наклейку "распродажа", человек хватает все, что ему нужно и ненужно из-за азарта и стремления, как ему кажется, "сэкономить". При этом покупки на распродаже действительно помогают сэкономить деньги, однако надо помнить, что вы покупаете вещь, а не скидку. Не следуйте за толпой, внимательно выбирайте ту одежду, которая вам действительно нужна, не пренебрегайте примеркой из-за большой очереди в магазине, чтобы не разочароваться в "улове".

Покупка в последний момент

Еще одна знакомая всем ситуация, когда для конкретного мероприятия нужна именно вещь, которой у вас нет. Времени мало и человек бежит в первый попавшийся магазин, хватая доступный вариант. Это может быть не совсем ваш фасон, оттенок, стиль и т.д., из-за чего вы вряд ли наденете вещь еще раз. Поэтому если такие события вы можете предвидеть, покупайте и вещи для них заранее, чтобы потом не покупать что-то как попало.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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