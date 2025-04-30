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Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

Киев • УНН

 • 1934 просмотра

Сара Мишель Геллар похвасталась в Instagram роскошной гардеробной шкафом, как у Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Она намекнула, что муж Фредди Принц-младший помог воплотить мечту.

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

Звезда "Баффи — истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар похвасталась в Instagram шкафом мечты, как у Керри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Об этом пишет Page Six, передает УНН.

Кому нужен Мистер Биг? Особенно, когда в мой новый шкаф наведался realfreddieprinze — написала она, показав фото своего нового роскошного гардеробного шкафа.

Детали

В своем посте Геллар делает ссылку на легендарную сцену из фильма "Секс в большом городе", когда Мистер Биг (Крис Нот) строит для Керри (Сара Джессика Паркер) шкаф ее мечты.

Так же, как Брэдшоу поставила на полку одну пару синих туфель Manolo Blahnik, Геллар украсила свой новый шкаф парой подобных черных туфель на каблуках.

Модный шкаф имеет шесть комплектов полок из твердой древесины. Каждый стеллаж имеет черный кант и подсветку за стеклянными двойными дверцами.

Некоторые известные друзья Геллар пришли к ней в комментарии, чтобы разделить восхищение новым приобретением.

Звезда "Секса в большом городе" присоединилась к составу жюри Букеровской премии 2025 года10.12.24, 21:45 • 23695 просмотров

Судя по сообщению, 48-летняя Геллар, кажется, намекнула, что ее муж, Фредди Принц-младший, возможно, сыграл определенную роль в воплощении этой сказочной мечты в жизнь.

На прошлой неделе звезда сериала "Жестокие намерения" раскрыла секрет их 22-летнего брака во время интервью "Сегодня с Дженной и друзьями" – и ответ был невероятно простым.

Напомним

Ранее стало известно, что Дженнифер Кейтин Робинсон, режиссерка фильма "Я знаю, что вы совершили прошлым летом", пыталась вернуть Сару Мишель Геллар в сиквел, но актриса отказалась. Хьюитт и Принц-младший вернулись к своим ролям.

Лилия Набока

Лилия Набока

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