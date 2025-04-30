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Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

Київ • УНН

 • 5920 перегляди

Сара Мішель Геллар похвалилася в Instagram розкішною гардеробною шафою, як у Керрі Бредшоу із серіалу "Секс у великому місті". Вона натякнула, що чоловік Фредді Прінц-молодший допоміг втілити мрію.

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

Зірка "Баффі — винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар похизувалася в Instagram шафою мрії, як у Керрі Бредшоу з серіалу "Секс у великому місті". Про це пише Page Six, передає УНН.

Кому потрібен Містер Біг? Особливо, коли до моєї нової шафи завітав realfreddieprinze — написала вона, показавши фото своєї нової розкішної гардеробної шафи.

Деталі

У своєму пості Геллар робить посилання на легендарну сцену з фільму "Секс у великому місті", коли Містер Біг (Кріс Нот) будує для Керрі (Сара Джессіка Паркер) шафу її мрії.

Так само, як Бредшоу поставила на полицю одну пару синіх черевиків Manolo Blahnik, Геллар прикрасила свою нову шафу парою подібних чорних черевиків на підборах.

Модна шафа має шість комплектів полиць з твердої деревини. Кожен стелаж має чорний кант та підсвічування за скляними подвійними дверцятами.

Деякі відомі друзі Геллар прийшли до неї в коментарі, щоб розділити захоплення новим придбанням.

Зірка "Сексу у великому місті" приєдналася до складу журі Букерівської премії 2025 року10.12.24, 21:45 • 23696 переглядiв

Судячи з допису, 48-річна Геллар, здається, натякнула, що її чоловік, Фредді Прінц-молодший, можливо, зіграв певну роль у втіленні цієї казкової мрії в життя.

Минулого тижня зірка серіалу "Жорстокі наміри" розкрила секрет їхнього 22-річного шлюбу під час інтерв'ю "Сьогодні з Дженною та друзями" – і відповідь була неймовірно простою.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Дженніфер Кейтін Робінсон, режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", намагалася повернути Сару Мішель Геллар у сиквел, але акторка відмовилася. Г'юїтт і Принц-молодший повернулися до своїх ролей.

Лілія Набока

Лілія Набока

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