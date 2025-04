Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" (I Know What You Did Last Summer) невпинно намагалася переконати акторку Сару Мішель Геллар, яка зіграла Гелен Шіверс в оригінальному фільмі, повернутися для зйомок сиквела. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.



Деталі

За інформацією видання, сценаристка і режисерка фільму Дженніфер Кейтін Робінсон зізналась, що "невпинно намагалася" вписати Геллар в новий фільм "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", проте не змогла придумати гідний варіант того, як це можна зробити. Як відомо, в оригінальній версії фільму героїня Геллар Гелен Шіверс померла.

"Я намагалася, гаразд? Я переслідувала її! Але вона мертва. Я теж намагалася викинути якусь божевільну фі*ню. Я думала: "А що, якщо ти не була мертва, а насправді жива, але ховаєшся?" - поділилась сценаристка своїми ідеями щодо спроб "воскресити" героїню Геллар.

Проте актриса була категорична.

"Я була найбільшою мертвою людиною, яку можна побачити", - відповіла Сара.

"Я подумала: "Так, а що, якщо?". І вона сказала: "Я мертва. Я Сара "мертва" Геллар", - додає режисерка.

У той час як Сара Мішель Геллар остаточно відмовилась від участі у зйомках сиквела, Дженніфер Лав Г'юїтт і Фредді Принц-молодший зі своїми кіногероями повернулися на екрани.

У фільмі також знялися новачки Мадлен Клайн, Чейз Суї Вондерс, Лола Тунг, Ніколас Александр Чавес, Остін Ніколс, Сара Підджен, Тайрік Візерс, Джона Гауер-Кінг, Біллі Кемпбелл і Габбрієтт.

