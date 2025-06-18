Чому питання прокурорських зарплат на часі

У своєму виступі перед народними депутатами тоді ще кандидат на посаду Генерального прокурора Руслан Кравченко озвучив те, що викликало обурення деяких парламентарів – він закликав підвищити зарплати прокурорам.

І справді – як? На перший погляд – щось нечуване. Обурливе та, як то кажуть, "не на часі".

Але Кравченко вже зарекомендував себе як розсудливий керівник, тому навряд чи це просто примха аби задобрити прокурорську братію. Тому ми вирішили розібратися у ситуації.

Чим цінний прокурор?

Почнемо з початку і розберемося в тому, чим власне займаються співробітники органів прокуратури. Не антикорупційної, з назви якої випливає суть діяльності, а звичайної, що існує як наріжний камінь правоохоронної системи роками, а не була створена не так давно з волі міжнародних партнерів.

У відповідності до законодавства на прокуратуру покладені такі функції:

підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді; нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Також з метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.

Простіше кажучи діяльність прокурорів охоплює цілий пласт процесуальних дій від моменту фіксації злочину і до винесення вироку судом, саме прокурори стежать за тим, аби під час розслідування нічиї права не порушувалися, або всі докази були зібрані та оформлені у відповідності до вимог закону та нормативних актів. І мова йде про різні злочині – від крадіжки до масованої ракетної атаки ворога.

До речі, в умовах війни саме на прокурорах лежить відповідальність з процесуального керівництва розслідувань воєнних злочинів. І хоча саме слідство ведуть, наприклад Нацпол чи Служба безпеки, саме прокурори збирають докази воєнних злочинів росії для забезпечення їх належної фіксації відповідно до міжнародних норм та практик. Таким чином ці докази можуть бути представлені як в українських, так і в міжнародних судах.

Тобто, якщо настане той час, коли російські злочинці все ж опиняться на лаві підсудних міжнародного трибуналу, то в основі пред’явлених їм обвинувачень лежатимуть докази зафіксовані українськими прокурорами.

Що передбачає закон?

Зарплати усіх державних службовців, а також співробітників правоохоронних органів регламентуються законодавством. Не виняток і співробітники органів прокуратури.

Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Посадовий оклад співробітників обласної прокуратури обчислюються за коефіцієнтом 1,2, а найвищий коефіцієнт – 1,7, має Генпрокурор.

Здавалося б на виході маємо побачити значні суми. Але обчислюються вони від заниженого прожиткового мінімум у 1600 грн, який для прокурорів "заморозили" ще у 2021 році.

При цьому оклади працівників Національного антикорупційного бюро чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обчислюються виходячи зі стандартного прожиткового мінімуму, якій наразі становить, 3028 грн.

Для того щоб зрозуміти різницю у зарплатах: оклад прокурора окружної прокуратури становить 40 тисяч гривень, а посадовий оклад прокурора САП – майже 110 тисяч. Навіть, якщо помножити на коефіцієнт, передбачений, наприклад, для Генпрокурора, то його посадовий оклад буде менший за посадовий оклад прокурора САП.

Звісно ви можете сказати, що є премії та надбавки. Але і в прокурорів САП вони є, і в Нацполі, і в НАБУ (оклади співробітників якої на рівні співробітників САП).

А відповідальність? А навантаження?

В останньому звіті про діяльність органів прокуратури за перші три місяці 2025 року вказується, що лише у судах першої інстанції прокурори беруть участь у розгляді понад 33 тисяч справ. За інформацією з відкритих джерел знаємо, що в деяких регіонах навантаження на одного прокурора може сягати двох, а подекуди й трьох сотень справ. Тоді як навантаження на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури врази менше.

Чому таке навантаження? - можете запитати ви.

Причини, як ми вже вказували, криються в тому, що звичайні прокурори здійснюють свою діяльність, яка пов’язана зі злочинами у різних сферах, не обмежуючи виключно одним типом правопорушень. Інша причина такого колосального навантаження – брак кадрів.

Так, за даними станом на 01.08.2024 в органах прокуратури України рахувалося (без врахування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) 1745 вакантних посад працівників (прокурорів, державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників). І з того часу ситуація не покращується – кваліфіковані кадри не вмотивовані йти на роботу в органи прокуратури, а ті хто вже працюють… очікують на справедливу оцінку своєї праці.

До речі, народні депутати наприкінці минулого року розглядали варіант підвищення прожиткового мінімуму від якого обчислюється оклад прокурорів до 2102 гривень. За таких умов базовий оклад становив би трохи більше 50 тисяч гривень. Але із цим не склалося – нардепи в останній момент вирішили не йти на таку щедрість і провалили голосування.

При цьому Дорожня карта для перемовин про вступ до ЄС передбачає вже з початку 2025 року конкурентний рівень зарплати в НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС – тобто, фактично, їх постійне підвищення. Натомість для органів прокуратури загалом у дорожній карті передбачено тільки перегляд функціональних обов’язків та деяке розширення прав Ради прокурорів.

Ви звісно, можете зауважити, що репутація прокурора в нашій країні не ідеальна. Але ж для прокурорів САП одразу були передбачені високі зарплати, і далі, як ми бачимо, планують їх підвищувати… щоб не зловживали, не крали, не вчиняли корупційних діянь.

А звичайних прокурорів, виходить, змушуємо крутитися як можуть? А тим хто не хоче, хто справді бажає сумлінно виконувати свій обов’язок що залишається - переходити у САП? Чи йти на вільні адвокатські хліби?

А хто тоді представлятиме у судах не лише інтереси держави (погодьтеся доволі абстрактне для простого громадянина поняття), а, наприклад, інтереси дітей-сиріт?

Хто буде стежити щоб умовні "перевертні у погонах" з райвідділку селища Х не закидали людині, яка викрала свиню, зґвалтування неповнолітньої?

За кожної справою в якій прокурор здійснює процесуальне керівництво стоїть доля людини та пошук справедливості. А тому гідна оплата праці прокурора на часі.