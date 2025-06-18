Почему вопрос прокурорских зарплат актуален

В своем выступлении перед народными депутатами тогда еще кандидат на должность Генерального прокурора Руслан Кравченко озвучил то, что вызвало возмущение некоторых парламентариев – он призвал повысить зарплаты прокурорам.

И действительно – как? На первый взгляд – что-то неслыханное. Возмутительное и, как говорится, "не ко времени".

Но Кравченко уже зарекомендовал себя как здравомыслящий руководитель, поэтому вряд ли это просто прихоть чтобы задобрить прокурорскую братию. Поэтому мы решили разобраться в ситуации.

Чем ценен прокурор?

Начнем с начала и разберемся в том, чем собственно занимаются сотрудники органов прокуратуры. Не антикоррупционной, из названия которой следует суть деятельности, а обычной, существующей как краеугольный камень правоохранительной системы годами, а не была создана не так давно по воле международных партнеров.

В соответствии с законодательством на прокуратуру возложены следующие функции:

поддержание государственного обвинения в суде; представительство интересов гражданина или государства в суде; надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие; надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

Также с целью реализации своих функций прокуратура осуществляет международное сотрудничество.

Проще говоря деятельность прокуроров охватывает целый пласт процессуальных действий от момента фиксации преступления и до вынесения приговора судом, именно прокуроры следят за тем чтобы во время расследования ничьи права не нарушались, или все доказательства были собраны и оформлены в соответствии с требованиями закона и нормативных актов. И речь идет о различных преступлениях – от кражи до массированной ракетной атаки врага.

Кстати, в условиях войны именно на прокурорах лежит ответственность по процессуальному руководству расследований военных преступлений. И хотя само следствие ведут, например Нацпол или Служба безопасности, именно прокуроры собирают доказательства военных преступлений россии для обеспечения их надлежащей фиксации в соответствии с международными нормами и практиками. Таким образом эти доказательства могут быть представлены как в украинских, так и в международных судах.

То есть, если настанет то время, когда российские преступники все же окажутся на скамье подсудимых международного трибунала, то в основе предъявленных им обвинений будут лежать доказательства, зафиксированные украинскими прокурорами.

Что предусматривает закон?

Зарплаты всех государственных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов регламентируются законодательством. Не исключение и сотрудники органов прокуратуры.

Должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года. Должностные оклады сотрудников областной прокуратуры исчисляются по коэффициенту 1,2, а самый высокий коэффициент – 1,7, имеет Генпрокурор.

Казалось бы на выходе должны увидеть значительные суммы. Но исчисляются они от заниженного прожиточного минимума в 1600 грн, который для прокуроров "заморозили" еще в 2021 году.

При этом оклады работников Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры исчисляются исходя из стандартного прожиточного минимума, который сейчас составляет, 3028 грн.

Для того чтобы понять разницу в зарплатах: оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 40 тысяч гривен, а должностной оклад прокурора САП – почти 110 тысяч. Даже, если умножить на коэффициент, предусмотренный, например, для Генпрокурора, то его должностной оклад будет меньше должностного оклада прокурора САП.

Конечно вы можете сказать, что есть премии и надбавки. Но и у прокуроров САП они есть, и в Нацполи, и в НАБУ (оклады сотрудников которой на уровне сотрудников САП).

А ответственность? А нагрузка?

В последнем отчете о деятельности органов прокуратуры за первые три месяца 2025 года указывается, что только в судах первой инстанции прокуроры участвуют в рассмотрении более 33 тысяч дел. По информации из открытых источников знаем, что в некоторых регионах нагрузка на одного прокурора может достигать двух, а кое-где и трех сотен дел. Тогда как нагрузка на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры поразительно меньше.

Почему такая нагрузка? - можете спросить вы.

Причины, как мы уже указывали, кроются в том, что обычные прокуроры осуществляют свою деятельность, которая связана с преступлениями в различных сферах, не ограничиваясь исключительно одним типом правонарушений. Другая причина такой колоссальной нагрузки – нехватка кадров.

Да, по данным по состоянию на 01.08.2024 в органах прокуратуры Украины числилось (без учета Специализированной антикоррупционной прокуратуры) 1745 вакантных должностей работников (прокуроров, государственных служащих, работников, выполняющих функции по обслуживанию и рабочих). И с тех пор ситуация не улучшается – квалифицированные кадры не мотивированы идти на работу в органы прокуратуры, а те кто уже работают… ожидают справедливой оценки своего труда.

Кстати, народные депутаты в конце прошлого года рассматривали вариант повышения прожиточного минимума, от которого исчисляется оклад прокуроров, до 2102 гривен. При таких условиях базовый оклад составил бы чуть больше 50 тысяч гривен. Но с этим не сложилось – нардепы в последний момент решили не идти на такую щедрость и провалили голосование.

При этом Дорожная карта для переговоров о вступлении в ЕС предусматривает уже с начала 2025 года конкурентный уровень зарплаты в НАБУ, САП, НАЗК и ВАКС – то есть, фактически, их постоянное повышение. Зато для органов прокуратуры в целом в дорожной карте предусмотрен только пересмотр функциональных обязанностей и некоторое расширение прав Совета прокуроров.

Вы конечно, можете заметить, что репутация прокурора в нашей стране не идеальна. Но ведь для прокуроров САП сразу были предусмотрены высокие зарплаты, и далее, как мы видим, планируют их повышать… чтобы не злоупотребляли, не крали, не совершали коррупционных деяний.

А обычных прокуроров, выходит, заставляем крутиться как могут? А тем кто не хочет, кто действительно желает добросовестно выполнять свой долг что остается - переходить в САП? Или идти на вольные адвокатские хлеба?

А кто тогда будет представлять в судах не только интересы государства (согласитесь довольно абстрактное для простого гражданина понятие), но, например, интересы детей-сирот? Кто будет следить чтобы условные "оборотни в погонах" из райотдела поселка Х не забросали человеку, укравшему свинью, изнасилование несовершеннолетней?

За каждым делом в котором прокурор осуществляет процессуальное руководство стоит судьба человека и поиск справедливости. А потому достойная оплата труда прокурора ко времени.