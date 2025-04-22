"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel
Київ • УНН
Себастіан Стен зізнався, що отримав роль у Marvel, коли мав лише залишки гонорару в 65 тис. доларів за фільм "Машина часу в джакузі". Роль Бакі Барнса стала переломною для актора.
Актор Себастіан Стен зізнався, що отримав роль у кіновсесвіті Marvel після того, як менеджер сказав, що єдине, що рятує його кар'єру, це "65 000 доларів у вигляді залишків" із гонорару за комедію "Машина часу в джакузі" (Hot Tub Time Machine). Про це він розповів в інтерв’ю Vanity Fair, пише УНН.
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Як пише ЗМІ, отримання ролі в Marvel було для актора чимось більшим, ніж просто зміна гри.
"Насправді в мене були проблеми з роботою, - сказав Стен. - Я щойно розмовляв телефоном зі своїм бізнес-менеджером, який сказав мені, що мене врятували 65 000 доларів, які надійшли як залишок від "Машини часу в джакузі".
Роль Бакі Барнса - а згодом і Зимового Солдата - у стрічці "Перший месник" (Captain America: The First Avenger) (2011) стала переломною для актора. Відносно невідомий на той час, він справив враження на Marvel Studios своєю глибиною та темною харизмою. Кевін Файгі, голова студії, згадує: "Я сказав: він буде хорошим Бакі, але чудовим Зимовим Солдатом".
Кріс Еванс, колега по фільмах Marvel, також підтвердив: "Себастіан завжди був безстрашним. Його вибори - великі ривки".