"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

Актор Себастіан Стен зізнався, що отримав роль у кіновсесвіті Marvel після того, як менеджер сказав, що єдине, що рятує його кар'єру, це "65 000 доларів у вигляді залишків" із гонорару за комедію "Машина часу в джакузі" (Hot Tub Time Machine). Про це він розповів в інтерв’ю Vanity Fair, пише УНН.

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Як пише ЗМІ, отримання ролі в Marvel було для актора чимось більшим, ніж просто зміна гри.

"Насправді в мене були проблеми з роботою, - сказав Стен. - Я щойно розмовляв телефоном зі своїм бізнес-менеджером, який сказав мені, що мене врятували 65 000 доларів, які надійшли як залишок від "Машини часу в джакузі".

Роль Бакі Барнса - а згодом і Зимового Солдата - у стрічці "Перший месник" (Captain America: The First Avenger) (2011) стала переломною для актора. Відносно невідомий на той час, він справив враження на Marvel Studios своєю глибиною та темною харизмою. Кевін Файгі, голова студії, згадує: "Я сказав: він буде хорошим Бакі, але чудовим Зимовим Солдатом".

Кріс Еванс, колега по фільмах Marvel, також підтвердив: "Себастіан завжди був безстрашним. Його вибори - великі ривки".