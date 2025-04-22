"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

$41.380.02
47.770.74
ukenru
У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
Ексклюзив
09:55 • 10972 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 24468 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
07:51 • 51355 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 63040 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 165497 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 87936 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 74410 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 66250 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 41043 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 32276 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
3м/с
21%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

05:22 • 41241 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

06:01 • 36446 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

07:13 • 13635 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

07:13 • 23204 перегляди

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 19338 перегляди
Публікації

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

07:51 • 51284 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 78079 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 165426 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 66530 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 72208 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Ігор Терехов

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Київ

Запоріжжя

Харків

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 6284 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 6720 перегляди

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 20141 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 33319 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 36345 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

The Guardian

The Washington Post

SAR-Lupe

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

Київ • УНН

 • 6446 перегляди

Себастіан Стен зізнався, що отримав роль у Marvel, коли мав лише залишки гонорару в 65 тис. доларів за фільм "Машина часу в джакузі". Роль Бакі Барнса стала переломною для актора.

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel
www.marvel.com

Актор Себастіан Стен зізнався, що отримав роль у кіновсесвіті Marvel після того, як менеджер сказав, що єдине, що рятує його кар'єру, це "65 000 доларів у вигляді залишків" із гонорару за комедію "Машина часу в джакузі" (Hot Tub Time Machine). Про це він розповів в інтерв’ю Vanity Fair, пише УНН.

Деталі 

Як пише ЗМІ, отримання ролі в Marvel було для актора чимось більшим, ніж просто зміна гри.

"Насправді в мене були проблеми з роботою, - сказав Стен. - Я щойно розмовляв телефоном зі своїм бізнес-менеджером, який сказав мені, що мене врятували 65 000 доларів, які надійшли як залишок від "Машини часу в джакузі". 

Роль Бакі Барнса - а згодом і Зимового Солдата - у стрічці "Перший месник" (Captain America: The First Avenger) (2011) стала переломною для актора. Відносно невідомий на той час, він справив враження на Marvel Studios своєю глибиною та темною харизмою. Кевін Файгі, голова студії, згадує: "Я сказав: він буде хорошим Бакі, але чудовим Зимовим Солдатом".

Кріс Еванс, колега по фільмах Marvel, також підтвердив: "Себастіан завжди був безстрашним. Його вибори - великі ривки".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуУНН Lite
Brent
$67.30
Bitcoin
$88,567.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,467.56
Ethereum
$1,623.48