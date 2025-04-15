Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

Актор Ентоні Маккі, відомий за роллю Сема Вілсона, пообіцяв фанатам повернення до золотого періоду кіновсесвіту Marvel завдяки майбутньому блокбастеру "Месники: Судний день". Про це повідомляє Variety, пише УНН.

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Як пише ЗМІ, у нещодавньому інтерв'ю для IGN Макі, який зіграв Сема Вілсона в лютневому фільмі "Перший месник: Чудесний новий світ", натякнув, що останній блокбастер братів Руссо - це повернення франшизи Marvel у стрій.

"Ми повинні вийти цього тижня, і ми будемо там", - сказав Макі. "Усі схвильовані. Я відчуваю, що зі сценарієм і поверненням братів Руссо це буде здорово".

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Він продовжив: "Я справді схвильований тим, яким буде цей проєкт. Він дасть глядачам те старе відчуття Marvel, яке у них завжди було".

Фільм обіцяє справжній зорепад героїв та лиходіїв. Серед підтверджених акторів - Кріс Гемсворт (Тор), Денні Рамірес (новий Сокіл), Себастіан Стен (Зимовий солдат), Пол Радд (Людина-мураха). Сюрпризом для фанатів стане повернення Роберта Дауні-молодшого, щоправда, цього разу не в ролі Тоні Старка, а як головного антагоніста - Віктора фон Дума.

До проєкту також приєднуються актори з серії фільмів "Люди Ікс", зокрема Патрік Стюарт, Іен Маккеллен, Келсі Греммер, Алан Каммінг, Джеймс Марсден, Ребекка Ромейн і Ченнінг Татум у ролі Гамбіта.

Перед виходом "Судного дня" Marvel готує ще два гучні релізи у 2025 році: "Громовержці" (2 травня) та "Фантастична четвірка: Перші кроки" (25 липня).

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