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Энтони Макки: "Мстители: Судный день" станет возвращением к классике MCU

Киев • УНН

 • 29481 просмотра

Энтони Макки заявил, что фильм "Мстители: Судный день" вернет зрителям то же ощущение Marvel, которое было раньше. В фильме также появятся актеры из серии "Люди Икс".

Энтони Макки: "Мстители: Судный день" станет возвращением к классике MCU

Актер Энтони Макки, известный по роли Сэма Вилсона, пообещал фанатам возвращение к золотому периоду киновселенной Marvel благодаря будущему блокбастеру "Мстители: Судный день". Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Как пишет СМИ, в недавнем интервью для IGN Маки, который сыграл Сэма Вилсона в февральском фильме "Первый мститель: Чудесный новый мир", намекнул, что последний блокбастер братьев Руссо - это возвращение франшизы Marvel в строй.

"Мы должны выйти на этой неделе, и мы будем там", - сказал Маки. "Все взволнованы. Я чувствую, что со сценарием и возвращением братьев Руссо это будет здорово".

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Он продолжил: "Я действительно взволнован тем, каким будет этот проект. Он даст зрителям то старое ощущение Marvel, которое у них всегда было".

Фильм обещает настоящий звездопад героев и злодеев. Среди подтвержденных актеров - Крис Хемсворт (Тор), Дэнни Рамирес (новый Сокол), Себастьян Стэн (Зимний солдат), Пол Радд (Человек-муравей). Сюрпризом для фанатов станет возвращение Роберта Дауни-младшего, правда, на этот раз не в роли Тони Старка, а как главного антагониста - Виктора фон Дума.

К проекту также присоединяются актеры из серии фильмов "Люди Икс", в частности Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Келси Грэммер, Алан Камминг, Джеймс Марсден, Ребекка Ромейн и Ченнинг Татум в роли Гамбита.

Перед выходом "Судного дня" Marvel готовит еще два громких релиза в 2025 году: "Громовержцы" (2 мая) и "Фантастическая четверка: Первые шаги" (25 июля).

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Алина Волянская

Алина Волянская

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