"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался о проблемах с работой перед ролью в Marvel

Актер Себастиан Стэн признался, что получил роль в киновселенной Marvel после того, как менеджер сказал, что единственное, что спасает его карьеру, это "65 000 долларов в виде остатков" из гонорара за комедию "Машина времени в джакузи" (Hot Tub Time Machine). Об этом он рассказал в интервью Vanity Fair, пишет УНН.

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Как пишет СМИ, получение роли в Marvel было для актера чем-то большим, чем просто изменение игры.

"На самом деле у меня были проблемы с работой, - сказал Стэн. - Я только что разговаривал по телефону со своим бизнес-менеджером, который сказал мне, что меня спасли 65 000 долларов, которые поступили как остаток от "Машины времени в джакузи".

Роль Баки Барнса - а впоследствии и Зимнего Солдата - в ленте "Первый мститель" (Captain America: The First Avenger) (2011) стала переломной для актера. Относительно неизвестный в то время, он произвел впечатление на Marvel Studios своей глубиной и темной харизмой. Кевин Файги, глава студии, вспоминает: "Я сказал: он будет хорошим Баки, но отличным Зимним Солдатом".

Крис Эванс, коллега по фильмам Marvel, также подтвердил: "Себастиан всегда был бесстрашным. Его выборы - большие рывки".