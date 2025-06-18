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Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн

Київ • УНН

 • 3680 перегляди

Вартість пального в Україні зростає через підвищення світових цін на нафту. Бензин подорожчав на 2 грн, дизель на гривню, і очікується подальше зростання. Автоексперт прогнозує можливе зростання ціни бензину до 70 грн за літр протягом найближчих місяців.

Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн

Вартість пального в Україні знову зростає. Лише за останній тиждень бензин подорожчав на 2 грн, а ціна на дизель зросла на гривню. За прогнозами, подорожчання триватиме й надалі. Якої позначки сягне вартість палива найближчим часом, дізнавався УНН.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пояснив, що подорожчання пального в Україні відбулося через суттєве зростання світових цін на нафту - з 65 до 75 доларів за барель. За його словами, "для ринку це дуже багато".

Ринок уже відреагував. Бензин - плюс 2 грн десь за останній неповний тиждень. І дизельне пальне десь гривню додало. І, в принципі, є потенціал для подальшого зростання. Я думаю, що ще пару гривень бензин може додати й дизельне пальне, я думаю, що теж гривня – півтори. Думаю, що протягом тижня цілком можливо, що це станеться

- прогнозує він ріст цін на паливо найближчим часом.

Попри це, експерт вважає, що середня ціна залишиться в межах позначки 60 грн за літр.

"Думаю, що в межах 60 грн залишиться ціна. Компанії не захочуть переходити цю межу, будуть триматися до останнього. Ціни на ринку - у великому діапазоні. Сьогодні це від 55 до майже 60 грн. Відповідно, частина мереж може перетнути 60 грн, але решта буде 57–58 грн. Тобто середня ціна за 60 грн не перейде", - пояснив він.

Щодо газу, то, за словами Куюна, ситуація виглядає дещо стабільнішою.

"Газ він теж рухається. Але я думаю, що він менше буде підлягати (подорожчанню - ред.), оскільки по ньому була непогана кон'юнктура останнім часом і там був запас певний, тому зараз на нього ціни не так зростають", - пояснив він.

Водночас Куюн наголошує, що ціни на пальне тісно пов’язані з цінами на нафту, а тому довгострокові прогнози давати складно.

"Ціни на пальне вони повністю залежать від цін на нафту. Тому фактично щоб передбачити ціни на пальне, треба передбачити ціни на нафту. А це ніхто зараз не може зробити. Якщо ціна зараз повернеться, наприклад, на колишній рівень, на 65 доларів, то, і ціна на бензин спаде", - підсумував він.

Автоінструктор Микола Крепець вважає, що ціни на пальне в Україні можуть зрости ще суттєвіше. На його думку, вартість бензину найближчими місяцями здатна сягнути приблизно 70 гривень за літр.

Подорожчання буде, процентів на 20–30, ми просто в Україні не витягнемо більше. Думаю, десь два–три місяці і підскочить ціна

- зазначає він.

Водночас автоексперт додав, що Україна має власні ресурси, зокрема палива, які потрібно використовувати ефективніше.

"Більшу частину палива ми самі ж видобуваємо, просто трохи менше продавати потрібно під час війни і тоді вистачить. Ми ж до Ірану не прив'язані", - наголосив він на тому, що конфлікт на Близькому Сході не має впливати на ціноутворення в Україні.

Щодо автогазу експерт прогнозує менш значне зростання, але однак, подорожчання, за його словами, теж очікується.

"На газ - менше, я думаю до 10%. Ми більше видобуваємо газу, аніж іншого палива", - підсумував Крепець.

Понад 70 нафтобаз в Україні атакували росіяни з початку повномасштабного вторгнення - експерт13.05.25, 16:37 • 2320 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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