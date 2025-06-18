Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн

Стоимость горючего в Украине снова растет. Только за последнюю неделю бензин подорожал на 2 грн, а цена на дизель выросла на гривну. По прогнозам, подорожание будет продолжаться и в дальнейшем. Какой отметки достигнет стоимость топлива в ближайшее время, узнавал УНН.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн объяснил, что подорожание горючего в Украине произошло из-за существенного роста мировых цен на нефть - с 65 до 75 долларов за баррель. По его словам, "для рынка это очень много".

Рынок уже отреагировал. Бензин - плюс 2 грн где-то за последнюю неполную неделю. И дизельное топливо где-то гривну добавило. И, в принципе, есть потенциал для дальнейшего роста. Я думаю, что еще пару гривен бензин может добавить и дизельное топливо, я думаю, что тоже гривну – полторы. Думаю, что в течение недели вполне возможно, что это произойдет - прогнозирует он рост цен на топливо в ближайшее время.

Несмотря на это, эксперт считает, что средняя цена останется в пределах отметки 60 грн за литр.

"Думаю, что в пределах 60 грн останется цена. Компании не захотят переходить эту черту, будут держаться до последнего. Цены на рынке - в большом диапазоне. Сегодня это от 55 до почти 60 грн. Соответственно, часть сетей может пересечь 60 грн, но остальные будут 57–58 грн. То есть средняя цена за 60 грн не перейдет", - объяснил он.

Относительно газа, то, по словам Куюна, ситуация выглядит несколько стабильнее.

"Газ он тоже движется. Но я думаю, что он меньше будет подвергаться (подорожанию - ред.), поскольку по нему была неплохая конъюнктура в последнее время и там был запас определенный, поэтому сейчас на него цены не так растут", - объяснил он.

В то же время Куюн подчеркивает, что цены на горючее тесно связаны с ценами на нефть, а поэтому долгосрочные прогнозы давать сложно.

"Цены на горючее они полностью зависят от цен на нефть. Поэтому фактически чтобы предсказать цены на горючее, надо предсказать цены на нефть. А это никто сейчас не может сделать. Если цена сейчас вернется, например, на прежний уровень, на 65 долларов, то, и цена на бензин упадет", - подытожил он.

Автоинструктор Николай Крепец считает, что цены на горючее в Украине могут вырасти еще существеннее. По его мнению, стоимость бензина в ближайшие месяцы способна достичь примерно 70 гривен за литр.

Подорожание будет, процентов на 20–30, мы просто в Украине не вытянем больше. Думаю, где-то два–три месяца и подскочит цена - отмечает он.

В то же время автоэксперт добавил, что Украина имеет собственные ресурсы, в частности топлива, которые нужно использовать эффективнее.

"Большую часть топлива мы сами добываем, просто немного меньше продавать нужно во время войны и тогда хватит. Мы же к Ирану не привязаны", - подчеркнул он на том, что конфликт на Ближнем Востоке не должен влиять на ценообразование в Украине.

Относительно автогаза эксперт прогнозирует менее значительный рост, но однако, подорожание, по его словам, тоже ожидается.

"На газ - меньше, я думаю до 10%. Мы больше добываем газа, чем другого топлива", - подытожил Крепец.

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