Более 70 нефтебаз в Украине атаковали россияне с начала полномасштабного вторжения – эксперт
Киев • УНН
Эксперт Сергей Куюн заявил, что российские обстрелы наносят значительный ущерб топливной инфраструктуре. Компании вынуждены отказываться от нефтебаз из-за риска потерь.
Украинский топливный рынок остается под постоянной угрозой со стороны российских обстрелов, которые наносят серьезный ущерб инфраструктуре и экономике. В настоящее время главный вызов для рынка – военные риски. Такое мнение во время брифинга высказал эксперт по рынку горючего Сергей Куюн, передает УНН.
Вызов один – военные риски. Более 70 нефтебаз, почти все нефтеперерабатывающие производства были атакованы россиянами. И эти атаки продолжаются, продолжаются, буквально несколько недель назад в Одессу был атакован большой терминал, есть потери в горючем. Это все миллионы долларов. Эта "охота" продолжается, к сожалению. Соответственно, многие компании были вынуждены вообще отказаться от использования нефтебаз, чтобы просто снизить риски больших потерь, потому что это очень больно бьет по экономике
Атаки России на украинскую экономику являются частью гибридной войны против Украины - Юсов 07.05.25, 16:10 • 5722 просмотра
Ранее УНН писал, что на сегодня украинский рынок горючего испытывает определенные трудности на фоне снижения потребления в сочетании с военными рисками. За первые четыре месяца 2025 года, по дизелю и сжиженному газу есть уменьшение объемов потребления по отношению к прошлому году. По бензину есть небольшой рост. Но суммарно рынок терпит убытки.