Более 70 нефтебаз в Украине атаковали россияне с начала полномасштабного вторжения – эксперт

Украинский топливный рынок остается под постоянной угрозой со стороны российских обстрелов, которые наносят серьезный ущерб инфраструктуре и экономике. В настоящее время главный вызов для рынка – военные риски. Такое мнение во время брифинга высказал эксперт по рынку горючего Сергей Куюн, передает УНН.

Вызов один – военные риски. Более 70 нефтебаз, почти все нефтеперерабатывающие производства были атакованы россиянами. И эти атаки продолжаются, продолжаются, буквально несколько недель назад в Одессу был атакован большой терминал, есть потери в горючем. Это все миллионы долларов. Эта "охота" продолжается, к сожалению. Соответственно, многие компании были вынуждены вообще отказаться от использования нефтебаз, чтобы просто снизить риски больших потерь, потому что это очень больно бьет по экономике – объяснил Куюн.

Атаки России на украинскую экономику являются частью гибридной войны против Украины - Юсов

Ранее УНН писал, что на сегодня украинский рынок горючего испытывает определенные трудности на фоне снижения потребления в сочетании с военными рисками. За первые четыре месяца 2025 года, по дизелю и сжиженному газу есть уменьшение объемов потребления по отношению к прошлому году. По бензину есть небольшой рост. Но суммарно рынок терпит убытки.