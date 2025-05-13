Понад 70 нафтобаз в Україні атакували росіяни з початку повномасштабного вторгнення - експерт

Український паливний ринок залишається під постійною загрозою з боку російських обстрілів, які завдають серйозної шкоди інфраструктурі та економіці. Наразі головний виклик для ринку – військові ризики. Таку думку під час брифінгу висловив експерт з ринку пального Сергій Куюн, передає УНН.

Виклик один – військові ризики. Понад 70 нафтобаз, майже всі нафтопереробні виробництва були атаковані росіянами. І ці атаки продовжуються, тривають, буквально кілька тижнів тому в Одесу був атакований великий термінал, є втрати в пальному. Це все мільйони доларів. Це "полювання" продовжується, на жаль. Відповідно багато компаній були змушені взагалі відмовитися від використання нафтобаз, щоб просто знизити ризики великих втрат, тому що це дуже боляче бʼє по економіці – пояснив Куюн.

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Раніше УНН писав, що на сьогодні український ринок пального зазнає певних труднощів на фоні зниження споживання в поєднанні з воєнними ризиками. За перші чотири місяці 2025 року, по дизелю та скрапленому газу є зменшення обсягів споживання відносно минулого року. По бензину є невеличке зростання. Але сумарно ринок зазнає втрат.