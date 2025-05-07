Атаки росії на українську економіку є частиною гібридної війни проти України - Юсов
Київ • УНН
росія використовує обмеження виробництва та кібератаки, щоб дестабілізувати економіку України. Проте, стійкість бізнесу залишається високою завдяки підтримці партнерів.
Обмеження внутрішнього виробництва та позбавлення доступу до світових ринків є частиною гібридної кампанії, яку росія реалізкує у своїй агресивній війні протии України. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час конференції "Безпека бізнесу в умовах війни та штучного інтелекту", пише УНН.
Деталі
Обмеження внутрішнього виробництва, ускладнення логістики, позбавлення доступу до світових ринків та дискредитація України у світі ― ключові цілі гібридної кампанії, яку держава-агресор росія реалізує як частину злочинної війни проти нашої держави
Він описав інструменти, які ворог використовує для дестабілізації української економіки:
- інформаційні атаки та дискредитація;
- кібератаки на бізнес та інфраструктуру;
- підкуп та компрометація впливових фігур;
- індивідуальний терор та залякування.
Держава-агресор росія має досвід у веденні гібридної війни, включно з дестабілізацією економік через дезінформацію, зовнішній тиск та внутрішню дезорганізацію. Проте стійкість українського бізнесу і держави залишається високою, особливо завдяки підтримці західних партнерів, посиленню антикорупційної інфраструктури, активності громадянського суспільства, патріотичності представників українського бізнесу, розвитку кіберзахисту
Доповнення
Представник ГУР повідомив про підготовку наступних операцій з повернення полонених. Вже повернули понад 5 тис. через обміни та 500 поза ними, є зрушення щодо включення важкопоранених.