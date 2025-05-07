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Атаки росії на українську економіку є частиною гібридної війни проти України - Юсов

Київ • УНН

 • 860 перегляди

росія використовує обмеження виробництва та кібератаки, щоб дестабілізувати економіку України. Проте, стійкість бізнесу залишається високою завдяки підтримці партнерів.

Атаки росії на українську економіку є частиною гібридної війни проти України - Юсов

Обмеження внутрішнього виробництва та позбавлення доступу до світових ринків є частиною гібридної кампанії, яку росія реалізкує у своїй агресивній війні протии України. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час конференції "Безпека бізнесу в умовах війни та штучного інтелекту", пише УНН.

Деталі

Обмеження внутрішнього виробництва, ускладнення логістики, позбавлення доступу до світових ринків та дискредитація України у світі ― ключові цілі гібридної кампанії, яку держава-агресор росія реалізує як частину злочинної війни проти нашої держави

- зазначив Юсов.

Він описав інструменти, які ворог використовує для дестабілізації української економіки:

  • інформаційні атаки та дискредитація;
    • кібератаки на бізнес та інфраструктуру;
      • підкуп та компрометація впливових фігур;
        • індивідуальний терор та залякування.

          Держава-агресор росія має досвід у веденні гібридної війни, включно з дестабілізацією економік через дезінформацію, зовнішній тиск та внутрішню дезорганізацію. Проте стійкість українського бізнесу і держави залишається високою, особливо завдяки підтримці західних партнерів, посиленню антикорупційної інфраструктури, активності громадянського суспільства, патріотичності представників українського бізнесу, розвитку кіберзахисту

          — пояснив Юсов.

          Доповнення

          Представник ГУР повідомив про підготовку наступних операцій з повернення полонених. Вже повернули понад 5 тис. через обміни та 500 поза ними, є зрушення щодо включення важкопоранених.

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

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