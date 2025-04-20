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ГУР: вже готуються наступні операції з повернення українців додому 

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Представник ГУР повідомив про підготовку наступних операцій з повернення полонених. Вже повернули понад 5 тис. через обміни та 500 поза ними, є зрушення щодо включення важкопоранених.

ГУР: вже готуються наступні операції з повернення українців додому 

Вже готуються наступні операції щодо повернення військовополонених українців додому. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Від початку повномасштабного вторгнення понад 5 тис. в рамках обмінів й понад 500 поза обмінами українців повернулися додому. 63 обміни – це окремі операції відбулись й вже готуються наступні операції з повернення наших додому

- заявив Андрій Юсов.

За його словами, останнім часом є певні зрушення щодо внесення важкопоранених українців до списку на обмін.

"Зрозуміло, що ми маємо працювати над тим, щоб це було швидше та інтенсивніше, але певні зрушення в цьому питання є. Україна вносить та подає до списків кожного перебування кого в полоні встановлено. Навіть тих хто не підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста або навіть офіційно має статус безвісти зниклого, але фактично є інформація, що ця людина в полоні", - розповів Юсов.  

Доповнення

19 квітня відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов оприлюднив щемке відео з українськими військовими, звільненими з російського полону.

ГУР про передвеликодній обмін: готувався довго, терміни декілька разів посувалися20.04.25, 09:58 • 1240 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Головне управління розвідки України
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