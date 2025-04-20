ГУР про передвеликодній обмін: готувався довго, терміни декілька разів посувалися

Великий передвеликодній обмін військовополоненими готувався довго, терміни декілька разів посувалися. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Передвеликодній великий обмін один з найбільших за період повномасштабного вторгнення, всього 63 від початку повномасштабної війни. Цей обмін готувався довго, терміни декілька разів посувалися, але безумовно Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся