ГУР про передвеликодній обмін: готувався довго, терміни декілька разів посувалися
Київ • УНН
Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що великий передвеликодній обмін готувався довго, строки переносились. Це був 63-й обмін, повернуто 246 воїнів та 31 особу поза ним; стан різний, є важкохворі.
Великий передвеликодній обмін військовополоненими готувався довго, терміни декілька разів посувалися. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Передвеликодній великий обмін один з найбільших за період повномасштабного вторгнення, всього 63 від початку повномасштабної війни. Цей обмін готувався довго, терміни декілька разів посувалися, але безумовно Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся
Він наголосив, що робота щодо повернення українців ведеться постійно.
Це складний перемовний процес не зупиняється ні на день, які б навколо обставини не відбувалися
На запитання, в якому фізичному та психологічному стані повернулися українці вчора, Юсов відповів: "В різному. Серед повернутих є в тому числі важко хворі та важкопоранені, власне ті хто мають повертатися в першу чергу".
Доповнення
19 квітня відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.
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