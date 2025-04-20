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Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни
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ГУР про передвеликодній обмін: готувався довго, терміни декілька разів посувалися

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що великий передвеликодній обмін готувався довго, строки переносились. Це був 63-й обмін, повернуто 246 воїнів та 31 особу поза ним; стан різний, є важкохворі.

ГУР про передвеликодній обмін: готувався довго, терміни декілька разів посувалися

Великий передвеликодній обмін військовополоненими готувався довго, терміни декілька разів посувалися. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Передвеликодній великий обмін один з найбільших за період повномасштабного вторгнення, всього 63 від початку повномасштабної війни. Цей обмін готувався довго, терміни декілька разів посувалися, але безумовно Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся

- розповів Андрій Юсов.

Він наголосив, що робота щодо повернення українців ведеться постійно.

Це складний перемовний процес не зупиняється ні на день, які б навколо обставини не відбувалися

- заявив представник ГУР МОУ.

На запитання, в якому фізичному та психологічному стані повернулися українці вчора, Юсов відповів: "В різному. Серед повернутих є в тому числі важко хворі та важкопоранені, власне ті хто мають повертатися в першу чергу".

Доповнення

19 квітня відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов оприлюднив щемке відео з українськими військовими, звільненими з російського полону.

МЗС України пояснило можливі варіанти вирішення питання з китайськими військовополоненими16.04.25, 15:11 • 7419 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Головне управління розвідки України
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