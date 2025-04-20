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ГУР о предпасхальном обмене: готовился долго, сроки несколько раз сдвигались

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что большой предпасхальный обмен готовился долго, сроки переносились. Это был 63-й обмен, возвращено 246 воинов и 31 человек вне его; состояние разное, есть тяжелобольные.

ГУР о предпасхальном обмене: готовился долго, сроки несколько раз сдвигались

Великий предпасхальный обмен военнопленными готовился долго, сроки несколько раз сдвигались. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Предпасхальный большой обмен – один из самых больших за период полномасштабного вторжения, всего 63 с начала полномасштабной войны. Этот обмен готовился долго, сроки несколько раз сдвигались, но безусловно Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся

- рассказал Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что работа по возвращению украинцев ведется постоянно.

Это сложный переговорный процесс не останавливается ни на день, какие бы вокруг обстоятельства ни происходили

- заявил представитель ГУР МОУ.

На вопрос, в каком физическом и психологическом состоянии вернулись украинцы вчера, Юсов ответил: "В разном. Среди вернувшихся есть в том числе тяжело больные и тяжелораненые, собственно те, кто должны возвращаться в первую очередь".

Дополнение

19 апреля состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращено в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов обнародовал щемящее видео с украинскими военными, освобожденными из российского плена.

МИД Украины объяснил возможные варианты решения вопроса с китайскими военнопленными16.04.25, 15:11 • 7419 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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