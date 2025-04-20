ГУР о предпасхальном обмене: готовился долго, сроки несколько раз сдвигались
Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что большой предпасхальный обмен готовился долго, сроки переносились. Это был 63-й обмен, возвращено 246 воинов и 31 человек вне его; состояние разное, есть тяжелобольные.
Великий предпасхальный обмен военнопленными готовился долго, сроки несколько раз сдвигались. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.
Предпасхальный большой обмен – один из самых больших за период полномасштабного вторжения, всего 63 с начала полномасштабной войны. Этот обмен готовился долго, сроки несколько раз сдвигались, но безусловно Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся
Он подчеркнул, что работа по возвращению украинцев ведется постоянно.
Это сложный переговорный процесс не останавливается ни на день, какие бы вокруг обстоятельства ни происходили
На вопрос, в каком физическом и психологическом состоянии вернулись украинцы вчера, Юсов ответил: "В разном. Среди вернувшихся есть в том числе тяжело больные и тяжелораненые, собственно те, кто должны возвращаться в первую очередь".
Дополнение
19 апреля состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращено в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена.
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