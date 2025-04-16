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МИД Украины объяснил возможные варианты решения вопроса с китайскими военнопленными

Киев • УНН

 • 3098 просмотра

Украина рассматривает обмен или репатриацию китайских военнопленных, учитывая безопасность пленных и их пожелания. Приоритетом является возвращение украинских военнопленных.

МИД Украины объяснил возможные варианты решения вопроса с китайскими военнопленными

Вопрос обмена или репатриации китайских военнопленных зависит от их пожеланий и соображений безопасности. Об этом отметил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Согласно международному гуманитарному праву, сторона, имеющая на своей территории военнопленных, Украина в этом случае, должна исходить из наилучших соображений безопасности для этих людей

- пояснил Тихий.

В частности, по словам Тихого, возможен обмен военнопленными напрямую с государством, которое привлекало к участию во вторжении, или теоретическое возвращение на родину, если это отвечает пожеланиям самих пленных.

То есть, в этом плане международное гуманитарное право дает пространство для выбора для стороны, которая держит военнопленных, исходя опять же из наилучших соображений для этой безопасности этого человека, который находится в плену

- добавил спикер.

Он также добавил, что Украина предоставляет дипломатам стран, чьи граждане попали в плен, доступ к этим лицам, чтобы выяснить их пожелания относительно будущего. В то же время для Украины приоритетом остаются ее собственные военнопленные, которых государство стремится вернуть из российского плена.

Напомним

8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии.

Украина вызвала временного поверенного в делах Китая в Киеве из-за участия китайцев в войне на стороне россии. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.

Алина Волянская

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