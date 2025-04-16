МЗС України пояснило можливі варіанти вирішення питання з китайськими військовополоненими

Питання обміну або репатріації китайських військовополонених залежить від їхніх побажань та безпекових міркувань. Про це зазначив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторона, яка має на своїй території військовополонених, Україна в цьому випадку, має виходити з найкращих безпекових міркувань для цих людей

Зокрема, за словами Тихого, можливий обмін військовополоненими напряму з державою, яка залучала до участі у вторгненні, або теоретичне повернення на батьківщину, якщо це відповідає побажанням самих полонених.

Тобто, в цьому плані міжнародне гуманітарне право дає простір для вибору для сторони, яка тримає військовополонених, виходячи знову ж таки з найкращих міркувань для цієї безпеки цієї людини, яка є в полоні