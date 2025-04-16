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МЗС України пояснило можливі варіанти вирішення питання з китайськими військовополоненими

Київ • УНН

 • 4018 перегляди

Україна розглядає обмін або репатріацію китайських військовополонених, враховуючи безпеку полонених та їхні побажання. Пріоритетом є повернення українських військовополонених.

МЗС України пояснило можливі варіанти вирішення питання з китайськими військовополоненими

Питання обміну або репатріації китайських військовополонених залежить від їхніх побажань та безпекових міркувань. Про це зазначив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторона, яка має на своїй території військовополонених, Україна в цьому випадку, має виходити з найкращих безпекових міркувань для цих людей

- пояснив Тихий.

Зокрема, за словами Тихого, можливий обмін військовополоненими напряму з державою, яка залучала до участі у вторгненні, або теоретичне повернення на батьківщину, якщо це відповідає побажанням самих полонених.

Тобто, в цьому плані міжнародне гуманітарне право дає простір для вибору для сторони, яка тримає військовополонених, виходячи знову ж таки з найкращих міркувань для цієї безпеки цієї людини, яка є в полоні

- додав речник.

Він також додав, що Україна надає дипломатам країн, чиї громадяни потрапили в полон, доступ до цих осіб, щоб з’ясувати їхні побажання щодо майбутнього. Водночас для України пріоритетом залишаються її власні військовополонені, яких держава прагне повернути з російського полону.

Нагадаємо

8 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю у Києві через участь китайців у війні на боці росії. У МЗС наголосили, що це підриває довіру до Пекіна та ставить під сумнів їхню позицію щодо миру.

Аліна Волянська

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