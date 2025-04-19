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Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський
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Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

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"Вас вітає Україна": Буданов показав щемке відео повернення воїнів з полону

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Керівник ГУР Буданов оприлюднив відео, як звільнені з полону військові реагують на повернення в Україну. Омбудсмен Лубінець показав розмову воїна з мамою: "Мамо, я все витримав".

"Вас вітає Україна": Буданов показав щемке відео повернення воїнів з полону

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов оприлюднив щемке відео з українськими військовими, звільненими з російського полону, передає УНН.

Деталі

"За 200 метрів українська стела, вас вітає Україна", - каже водій одного з автобусів, звертаючись до військових.

Захисники відреагували на ці слова оплесками і радісними вигуками.

Також на відео можна побачити перші хвилини повернення українських військових на рідну землю.

Додамо

Ще одне відео важливе відео показав омбудсмен України Дмитро Лубінець. На кадрах можна побачити телефонну розмову звільненого військового з мамою.

"Мамо, я все витримав, я протримався!" - такими були перші слова одного з військових, який повернувся на рідну землю.

Лубінець відзначив, що "ці слова — найдорожчі. Бо за ними — роки полону, біль, боротьба і неймовірна сила духу".

"Миті, коли наші захисники знову чують голос рідних — це те, заради чого варто боротися!" - резюмував омбудсмен.

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський19.04.25, 18:10 • 7408 переглядiв

Нагадаємо

Сьогодні відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Антоніна Туманова

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