"Вас приветствует Украина": Буданов показал трогательное видео возвращения воинов из плена
Киев • УНН
Руководитель ГУР Буданов опубликовал видео, как освобожденные из плена военные реагируют на возвращение в Украину. Омбудсмен Лубинец показал разговор воина с мамой: "Мама, я все выдержал".
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов обнародовал трогательное видео с украинскими военными, освобожденными из российского плена, передает УНН.
Детали
"За 200 метров украинская стела, вас приветствует Украина", - говорит водитель одного из автобусов, обращаясь к военным.
Защитники отреагировали на эти слова аплодисментами и радостными возгласами.
Также на видео можно увидеть первые минуты возвращения украинских военных на родную землю.
Добавим
Еще одно важное видео показал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. На кадрах можно увидеть телефонный разговор освобожденного военного с мамой.
"Мама, я все выдержал, я продержался!" - такими были первые слова одного из военных, вернувшегося на родную землю.
Лубинец отметил, что "эти слова — самые дорогие. Потому что за ними — годы плена, боль, борьба и невероятная сила духа".
"Мгновения, когда наши защитники снова слышат голос родных — это то, ради чего стоит бороться!" - резюмировал омбудсмен.
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Напомним
Сегодня состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращено в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена.