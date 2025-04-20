ГУР: уже готовятся следующие операции по возвращению украинцев домой
Киев • УНН
Представитель ГУР сообщил о подготовке следующих операций по возвращению пленных. Уже вернули более 5 тыс. через обмены и 500 вне их, есть сдвиги по включению тяжелораненых.
Уже готовятся следующие операции по возвращению военнопленных украинцев домой. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.
С начала полномасштабного вторжения более 5 тыс. в рамках обменов и более 500 вне обменов украинцев вернулись домой. 63 обмена – это отдельные операции состоялись и уже готовятся следующие операции по возвращению наших домой
По его словам, в последнее время есть определенные сдвиги относительно внесения тяжелораненых украинцев в список на обмен.
"Понятно, что мы должны работать над тем, чтобы это было быстрее и интенсивнее, но определенные сдвиги в этом вопросе есть. Украина вносит и подает в списки каждого, чье пребывание в плену установлено. Даже тех, кто не подтвержден Международным комитетом Красного Креста или даже официально имеет статус без вести пропавшего, но фактически есть информация, что этот человек в плену", - рассказал Юсов.
Дополнение
19 апреля состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов обнародовал трогательное видео с украинскими военными, освобожденными из российского плена.
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